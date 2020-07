Zástupci města společně se správou hřbitovů plánují na žebětínském pohřebišti postavit nová kolumbária. „Hlavně v okrajových oblastech s novou výstavbou hřbitovy nestačí aktuální poptávce. Po rozšíření jehnického hřbitova a vzniku Údolí vzpomínek v Líšni zajistíme úpravy v Žebětíně,“ řekl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Nová kolumbária nahradí stávající drátěný plot a vytvoří ohradní zeď pohřebiště v Žebětíně. Město za ně zaplatí deset milionů korun, do nákladů se přitom počítá také vybudování veřejných toalet a přístřešku k odpočinku.

Při zaplnění nových míst k uložení přijde na řadu druhá řada kolumbárií. „Hřbitov totiž kromě žebětínských obyvatel slouží také kohoutovickým a bystrckým. Městská část výrazně rozrůstá, což s sebou nese i zvýšenou poptávku po pohřebních místech," sdělil starosta Žebětína Vít Beran.

Žebětínský hřbitov se blíží zaplnění, kterého už dosáhl soběšický. „Problémy s naplněností bude mít zanedlouho hřbitov ve Slatině a s výhledem do deseti let i řečkovický a komínský. Žádný z nich se navíc nemá kam do okolí rozšířit,“ upozornila ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová. Na ústředním hřbitově je nyní volných pět tisíc hrobových míst.

V minulém týdnu zástupci města a správy hřbitovů otevřeli na líšeňském hřbitově takzvané Údolí vzpomínek, kde lidé urnu s popelem svých blízkých umístí pod stromy nebo do květinových záhonů. Najdou tam 302 míst k pochování, první obřady začínají tento měsíc.