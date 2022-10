„Statistika srovnání dovolenkových letů ukázala, že jsme už v prvním měsíci letních prázdnin překročili rekordní číslo z úspěšného předcovidového roku 2019, a to o více než 1200 pasažérů. Letošní srpen pak byl dokonce lepší o 3100 cestujících. Je vidět, že po dvou virem utlumených letech mají lidé obrovskou chuť cestovat,“ komentoval výsledky vedoucí přepravního provozu Radek Lang.

Zásadní zlom přinesly měsíce červenec a srpen. Zatímco ještě v červnu totiž počet dovolenkových letů ve srovnání s předcovidovým rokem zaostával o třináct procent, v červenci tuřanské letiště umožnilo prázdninovou cestu přes sto tisícům lidí a v srpnu pak necelým sto tisícům lidí. Aktuálně je letošní sezóna zhruba na děvetaosmdesáti procentech té z roku 2019.

„Odhadujeme, že bychom se měli na konci října, kdy letní sezónu oficiálně ukončujeme, dostat zhruba na číslo, které přesáhne 440 tisíc cestujících. Do konce roku předpokládáme, že budeme těsně pod číslem 460 tisíc odbavených pasažérů,“ uvedla mluvčí letiště Lucie Mareš Heřmanská. V roce 2019 přitom bylo odbaveno přes pět set tisíc pasažérů.

Počet letů v letní sezóně, která začala už v březnu, překročil v polovině září dva tisíce letů. Cestující se z Brna mohli podívat do osmnácti destinací, přičemž nejoblíbenějšími byly už tradičně Řecko, Bulharsko, Turecko, Egypt nebo Španělsko. Čísla podporuje i zájem o pravidelnou linku do Londýna, která do britské metropole běžně létá plně obsazená. Kromě letadel s pasažéry je rušno i v nákladním sektoru. Společnost FedEx a DHL mají každý den spojení Brna se svými centrálními překladišti v Paříži a Lipsku. Kromě přepravy cestujících a nákladu letiště odbavuje také obchodní, privátní či výcvikové lety.