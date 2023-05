Na novou kavárnu se lidé mohou těšit v severní části parku na Moravském náměstí v Brně. Podnik otevře v první polovině května a návštěvníkům kromě kávy a sladkého pečiva nabídne také jídlo, víno nebo pivo z lokálního pivovaru.

Budování nové kavárny na Moravském náměstí v Brně. | Foto: Deník/Tereza Hálová

Podnikateli Tomáši Horváthovi se podařilo prostory se svým projektem vysoutěžit teprve nedávno. Otevírání je tak podle jeho slov trochu sprint. Městská část Brno-střed chce totiž kavárnu s novou vodní plochou na Moravském náměstí přezdívanou jako Brněnské moře zprovoznit v první polovině května.

„Podnik si aktuálně zařizuje nájemce. Dělníci tam provádějí stavební práce a dodělávky, zejména pracují na kuchyni. Následně se musí zkolaudovat. Kašnu s kavárnou bychom rádi spustili co nejdříve. Je to boj o dny,“ uvedla mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

VIDEO: Brno má své moře. Prohlédněte si novinku na Moravském náměstí

Na rozdíl od brněnského moře, jehož provoz je plánovaný od jara do podzimu, by měla být kavárna otevřená celoročně, a to od osmi ráno do desíti večer. Fungovat v ní bude systém vratných kelímků. Nájemce věří, že se tak podaří zabránit většímu znečištění parku.

„Cítíme se jako součást parku a vnímáme proto určitou zodpovědnost za pořádek v něm. Co bude možné, chceme řešit vratným servisem a pokud možno ekologicky,“ přiblížil Horváth.

Menší kavárna s venkovní terasou a s toaletami pro veřejnost vzniká jako součást obnovy parku na Moravském náměstí, která začala už v březnu minulého roku. Je rovněž jejím posledním budovaným článkem. Celková rekonstrukce vyšla na více než sto milionů korun.