Brněnské školáky děsí křižovatky a chybějící přechody, ukázal průzkum

Brno - Bezohlední řidiči nebo chybějící přechod. Na takové problémy při cestě do školy si podle zjištění projektu Bezpečné cesty do škol stěžují brněnští žáci. Výsledky představili tvůrci projektu minulý týden.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Daniel Černovský

Do projektu Bezpečné cesty do škol Nadace partnerství se zapojily základní školy v Husově, Antonínské a Křídlovické ulici v Brně-středu. „Žáci vyplňovali dotazníky o tom, jak cestují do školy a na kterých místech se necítí bezpečně,“ vysvětlila místostarostka Jasna Flamiková.

Z výsledků projektu vyplynulo, že jen pětinu dětí vozí do školy rodiče autem. „Ráno u škol se přitom zdá, že je jich mnohem víc. Auta samozřejmě zhoršují bezpečnou docházku,“ doplnila místostarostka.

Nejméně bezpečně se děti cítí například na křižovatce Křídlovické a Nádvorní ulice. Zmínilo ji sto šedesát z nich. „Chybí tam přechod i parkovací místa pro auta rodičů. Také kvůli rannímu zásobování místní jídelny tam vládne chaos,“ uvedl učitel ze základní školy v Křídlovické ulici Radek Švaniga.

Na úpravách u problémových míst už pracují Brněnské komunikace.