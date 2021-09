Všechny lokality patří do návštěvnické zóny C, kde platí pouze noční regulace parkování. Řidiči musí počítat s tím, že tam nenajdou parkovací automaty. „Za stání mohou zaplatit přes mobilní aplikaci ParkSimply, online parkovací automat na webu parkovanivbrne.cz nebo lze využít SMS platbu,“ vyjasnila Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Místní obyvatelé a lidé, kteří tam mají provozovnu či sídlo firmy, mají možnost vyřídit si parkovací oprávnění. Magistrátní úředníci jich dosud vydali 833 pro rezidenty a 321 pro abonenty.

Mapa letošního rozšíření modrých zón v Brně.Zdroj: MMBZa jedno auto uhradí rezidenti roční poplatek dvě stě korun, zda druhé osm tisíc. „Za třetí a každé další dvanáct tisíc. Abonenti neboli lidé, kteří mají v oblasti provozovnu nebo sídlo firmy, platí za první auto čtyři tisíce, za každé další pak osmnáct tisíc," upřesnila Dudková.

Modré zóny po pondělním rozšíření v Králově Poli ohraničují Hradecká, Skácelova, Slovanské náměstí, Husitská, Palackého třída, Kosmova u kulturního centra Semilasso a Sportovní ulice.

Další modrání

Od 11. října se stanou součástí modrých zón žabovřeské oblasti Haasova a Záhřebská. „Pak už nám mimo ně zůstane jen lokalita Vychodilova, kde se zóny plánují nejdřív v roce 2023. Z toho máme velké obavy, protože je to poslední oblast, kde nerezidenti zaparkují bezplatně,“ uvedla tamní starostka Lucie Pokorná.

Část Králova Pole čeká letos zmodrání ještě jednou. Konkrétně 8. listopadu, kdy se zapojí oblast Berkova. Bude se zároveň jednat o poslední rozšíření modrých čar do brněnských ulic v tomto roce. Stejně jako žabovřeské lokality i Berkova spadne do návštěvnické zóny C.

Příští rok se bude zavádění modrých zón týkat hlavně Brna-severu. Do systému rezidentního parkování přibude hned pětice jeho lokalit, v nichž začne regulace fungovat vždy zhruba s měsíčním odstupem. V květnu zaparkují řidiči za modrými čárami nově v oblasti Erbenova, o měsíc později okolo Francouzské a pak Jugoslávské. V září se přidá Dukelská třída a v říjnu náměstí SNP.

Poslední rozšíření rezidentního parkování v příštím roce bude stejně jako letos záležitostí Králova Pole. V listopadu se totiž přidají lokality Dalimilova a Herčíkova.