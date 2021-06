/FOTO/ Na brněnských Vinohradech v pondělí navrhli vybudování koupaliště místo sporného sportovně rekreačního areálu. Podle opozice jsou ale potřebnější podzemní garáže, nad nimiž vznikne hřiště pro místní.

Lokalita mezi Bořetickou a Čejkovickou ulicí na brněnském sídlišti Vinohrady, kde chtěl soukromý investor postavit sportovně rekreační areál. | Foto: Deník/Oldřich Haluza

V počátku celé kauzy bylo naprosté zděšení řady místních a obrovská vlna nevole. A to když zjistili, že chce developer vedle jejich paneláků na brněnských Vinohradech postavit sportovně rekreační areál Go Up s necelou stovkou bytů. Na jednom z nejhustěji obydlených sídlišť v republice. Projekt proto považovali pouze za zástěrku pro dlouhodobé bydlení. I po víc než jedenapůlročních snahách o řešení situace stále reálně hrozí, že areál opravdu vznikne.