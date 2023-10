Sobotní šok, který vyvolal teroristický útok hnutí Hamás na Izrael, nyní doléhá i na brněnské vysoké školy. Poté, co útok odsoudily, řeší situaci čtyřiašedesáti studentů z Izraele. Nabízí jim psychologickou pomoc a chystají podmínky pro případ, že by některý ze studentů dostal povolávací rozkaz do války. K situaci se vyjádřila i Česká konference rektorů.

Na Masarykově univerzitě působí jednašedesát izraelských studentek a studentů. Většina z nich studuje na lékařské fakultě. Univerzita jim chce pomoci prostřednictvím Poradenského centra Masarykovy univerzity, které dlouhodobě zajišťuje psychologickou pomoc. „Studenti a zaměstnanci, kteří by v souvislosti s aktuálním děním potřebovali psychologickou podporu, se mohou obrátit na e-mail, kde jim co nejdříve pomůžeme zprostředkovat psychologickou konzultaci v anglickém jazyce,“ upřesnil mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

Pokud by studenti požádali o přerušení studia v souvislosti s válečným stavem v jejich zemi, vymýšlí univerzita další postup. „Dá se očekávat, že budeme v takových případech vycházet studentkám a studentům v rámci plnění jejich studijních povinností maximálně vstříc. Dá se také předpokládat, že by byly uplatňovány například výjimky ze studijního řádu,“ uvedl Sajbot.

Masarykova univerzita rovněž řeší plánované pracovní a studijní cesty zaměstnanců do Izraele. „Všichni byli vyzváni k obezřetnosti a k monitorování situace, případně k přehodnocení svých plánů. U některých zájem vycestovat trvá, jiní to zvažují, některým už cestu odložila izraelská univerzita. Je to různé, vyvíjí se to poměrně dynamicky. Záležet samozřejmě bude také na tom, jak bude vyřizovat víza izraelská strana,“ dodal mluvčí. Všichni studující i pracovníci univerzity, kteří v době útoku pobývali v Izraeli, jsou v pořádku.

Mendelovu univerzitu navštěvuje jeden student z Izraele. Postup univerzity ke studentově situaci popsala mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová. „Vstoupili jsme s ním do kontaktu s případnou nabídkou pomoci ze strany univerzity a prozatím neevidujeme žádost o přerušení studia nebo jiný požadavek z jeho strany,“ uvedla v úterý. Mendelova univerzita nyní s pomocí Izraeli vyčkává, jak se situace vyvine a jaké konkrétní potřeby budou mít partneři, se kterými univerzita spolupracuje.

Na Vysokém učení technickém v Brně studují dva Izraelci a žádný z nich do úterý nepodal žádost o přerušení studia. „Studentům nabízíme psychologickou pomoc prostřednictvím našeho poradenského centra Alfons, které všem studujícím univerzita poskytuje poradenství a podpůrné služby,“ uvedla mluvčí univerzity Jana Vyklická. Univerzita je podle mluvčí konfliktem šokována, a pokud to bude žádoucí, je připravena se aktivně zapojit do humanitární a další nezbytné pomoci.

K situaci na Blízkém východě se vyjádřila i Česká konference rektorů. „Tyto bezprecedentní teroristické hrůzy, které Izrael postihly, se nepříznivě projevily ve všech oblastech života obyvatel Izraele, včetně pracovníků a studentů vysokých škol, které musely být uzavřeny,“ stojí v dopise České konference rektorů. Rektorky a rektoři vysokých škol v dopise vyjadřují solidaritu se všemi vysokými školami Izraele a nabízí svou pomoc, včetně té psychologické.

V současné době studuje na českých vysokých školách zhruba pět set studentů z Izraele. „Vysoké školy České republiky podnikají od soboty potřebné kroky, aby se dostalo účinné pomoci jak akademickým pracovníkům a studentům v Izraeli, tak také všem, kdo pracují nebo studují na vysokých školách České republiky,“ uvedla v prohlášení za Českou konferenci rektorů předsedkyně Milena Králíčková.