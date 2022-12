Kolik vozů automobilka na místě skladuje nesdělila, podle Špittové má však Škoda Auto v tuto chvíli přes třicet tisíc nedokončených vozů napříč všemi typy. Kapacita plochy kolem závodní dráhy je přitom až pět tisíc vozů.

Dramatická záchrana v lese u Kanic. Pro vážně zraněného muže tam letěl vrtulník

Na skutečnost, že problémy s dodavateli automobilky nijak nezasáhnou do provozu dráhy určené pro automobilové závody, upozorňuje mluvčí Automotodromu Brno Petr Boháč. Závodní dráhy jsou totiž nejen pouze částí celého areálu, který skýtá širší možnosti využití, vozy jsou tam navíc uskladněné pouze dočasně. „Areál Automotodromu je rozsáhlý, není to jen závodní dráha, ale jsou to i různé parkovací plochy. Aktuální dohoda platí pouze na zimní období, kdy jsou plochy nevyužité a my jim tak dali nové využití. Motoristický provoz během sezóny to nijak neomezí,“ uvedl Boháč.

Začátkem sezóny, která na okruhu trvá od jara do zimy, by tak uskladněná auta měla z okolních ploch brněnské závodní dráhy zmizet. S informací jako první přišla Česká televize.