Starou radnici v historickém centru Brna krášlí v těchto dnech nasvícený drak. Symbol Brna dostal po dobu konání tradičních adventních trhů nasvícený svetr. Světelná instalace nazvaná Vánoce nad Draka je novinkou.

Světelná instalace Vánoce na Draka je novinkou letošních adventních trhů. | Video: Deník/Robin Fajmon

„Díky intervenci studia NAHAKU si brněnský drak na svoje první Vánoce oblékne svetr, radostí z přicházejících svátků bude chrlit plameny a netrpělivě čekat ve své sluji," komentovala mluvčí Turistického informačního centra Brno Hana Bánovská.

Bíločervený svetr na tradičním symbolu Brna je pro některé příchozí příjemné zpestření. „Svetr drakovi moc sluší. Připadá mi to jako pěkný nápad. Ve tmě je navíc pěkně nasvícený a zvlášť pro Brňáky, kteří ho viděli už tisíckrát je to moc fajn ozvláštnění,“ popsala své dojmy studentka Lucie Všianská.

Drakův oděv zaujme především ve tmě, kdy rozzáří průchod pod radnicí. Turisty ale láká i za světla. „Šli jsme se na draka podívat s mým čtyřletým synem, který je z toho nadšený. Je to trochu kýč, ale vlastně se mi to líbí. Hlavně, že drakovi v mrazech nebude zima,“ dodala se smíchem Brňanka Blanka Stehlíková.

Zdroj: Deník/Robin Fajmon

Někteří lidé se ale pozastavují nad drakovým vzhledem. „Podle mě je to docela zbytečné plýtvání elektřinou. Lidé tudy na trzích tolik nechodí a je to zbytečně přesvícené. Zase chápu, že některé turisty to sem přitáhne,“ okomentoval vzhled Luboš Procházka.

Zdroj: Redakce