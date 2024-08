Marek Plaček, kterému od dvanácti let neřeknou jinak než Markus, je holič. Obvykle jej Brňané zastihnou v jednom z místních barber shopů. Tuto sobotu bude ale stříhat v brněnském baru Terazza. Peníze, které tady vydělá, pomůžou nemocným dětem.

Výdělek za holení a stříhání dá Plaček na organizaci Debra, která pomáhá lidem trpících nemocí motýlích křídel. „S touto nemocí se málokdy vidí dospělák, ona zabíjí. Ale jak se říká, že čas nejde koupit, tady to doslova jde. Čím víc peněz vyberu, tím víc se nakoupí léků, a lidem s touto nemocí to prodlouží život,“ popisuje.

Také kvůli tomu si letos holič přezdívaný Marcus vytyčil ambiciózní cíl. „Loni jsme vybrali přes čtyřicet tisíc, letos bych chtěl cíl vyšší. Zatím nechci říkat, jaký, ale když ho udělám, nechám si vytetovat motýlka. Bude na památku, ale taky pro mě, že jsem to dal,“ vysvětluje mladý kadeřník.

Právě jako motýl si Plaček zapózoval na plakátu, který má lidi na akci nalákat. „Je těžké se jako polonahý potetovaný motýlek někam dostat, ale podařilo se mi dát plakáty i do fakultní nemocnice v Bohunicích. Lidé o tom mluví. Dokonce to začaly sdílet celebrity. Myslím, že to letos bude velké,“ vyjadřuje se Brňan o třetím ročníku své charitativní akce, kterou letos chystá v oblíbeném baru Terazza nad náměstím Svobody.

Přijít může úplně každý. „Je to holičská akce, ale určitě můžou přijít i lidé, kteří nechtějí využít služby. Můžou posedět, hodit nějakou kačku do truhličky a udělat si hezkou sobotu. Snažil jsem se akci udělat tak, aby se na ni lidé těšili, i kdyby to nebyla charita,“ říká muž. Doufá ve stovky účastníků.

Kromě občerstvení, vodních dýmek nebo hudby domluvil letos i speciální drink. „Bude se jmenovat Markusáček a padesát korun z něj vždycky půjde do kasičky,“ objasňuje způsob, jakým mohou přispět lidé, kteří nebudou chtít využít holičské služby. Ty budou stát vždy tisíc korun. Lidé ale podle Plačka mohou přispět i víc.

Úplně první charitativní akci uspořádal Plaček v Lulči před několika lety. „Stál jsem na balkoně a přemýšlel, jestli by na mě byli rodiče pyšní. Čeho všeho jsem dosáhnul. A pak jsem si řekl, že bych mohl udělat nějakou charitativní akci,“ vzpomíná na své začátky.

Brzy po tom narazil na někoho, komu by rád pomohl. „Nějakou dobu potom jsem potkal paní, co měla dcerku s mozkovou obrnou, Rozárku. Vybírali tehdy peníze na operaci a já se zeptal, jestli by nevadilo, že bych zbytek vystříhal,“ vypráví.

Po první úspěšné akci a kovidové pauze se holič akci rozhodl zopakovat. „Zjistil jsem, že mě to ohromně naplňuje, a tak jsem loni zorganizoval akci pro útulek Kociánka. Letos je to pro Debru, příští rok to budou zase zvířata. Chtěl bych to střídat,“ prozrazuje Brněnskému deníku Rovnost dobrodinec, který už má myšlenky na konkrétní organizaci i na příští ročník. Zatím si ji ale chce nechat pro sebe.

Charitativní holičské akce plánuje Plaček dělat, dokud bude moct. „Štve mě, že si lidé ve volném čase nepomáhají, a tak dokud mi to zdraví dovolí, chci to dělat každý rok větší a větší. Stalo se to takovým mým posláním,“ doplňuje.