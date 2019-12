Čtyři z pokojů historického hotelu v České ulici jsou vymalované. „Pomalu je zařizujeme nábytkem. A budeme malovat a zařizovat další pokoje,“ informoval o stavu rekonstrukce vnitřku budovy Berousek.

Majitel, který Avion od města koupil před čtrnácti lety a v roce 2016 ho začal opravovat, už jeho znovuotevření v minulosti několikrát odložil. „Nemáme tolik peněz, abychom to do konce roku stihli. Když otevřemev březnu, bude to úspěch,“ shrnul aktuální situaci.

Památkáři krajského úřadu se termínem dokončení oprav nezabývají, podle jeho mluvčí Moniky Brindzákové to není v jejich pravomoci. „Bylo již vydáno závazné stanovisko ke kolaudačnímu řízení. S brněnskou pobočkou památkového ústavu konzultujeme vybavení interiérů hotelu,“ popsala roli hejtmanství.

Některým Brňanům trvající oprava Avionu ani odklady jeho otevření nevadí. „Ne vždy se plán stihne uskutečnit v termínu. Ostatně nové nádraží v Brně taky ještě nestojí,“ podotknul například Jiří Nováček.

Hotel široký osm metrů otevřeli v roce 1928. Navrhl ho Bohuslav Fuchs.