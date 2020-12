Nejvyšší rozpočet v historii schválilo zastupitelé brněnských Bohunic na příští rok. Městská část bude hospodařit se sto šesti miliony korun. „Pro srovnání, v letošním roce jsme měli k dispozici necelých dvaadevadesát milionů,“ komentoval místostarosta Bohunic Milan Hrdlička.

Radní v příštím roce počítají s několika nákladnými projekty. Jsou to například rekonstrukce školní jídelny Základní školy Arménská a rozšíření kanceláří radnice v Dlouhé ulici. „Covidová kalamita nutí mnoho radnic šetřit. My jsme mohli rozpočet doplnit o příjmy, které vyplynuly z hospodaření předchozích let. Celkem jsme takto pro příští rok ušetřili víc než šestnáct milionů,“ doplnil místostarosta.