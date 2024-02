/VIDEO/ Výraznou dominantou je už více než deset let brněnský orloj na náměstí Svobody. Chodí se k němu fotit turisté, vzbuzuje kontroverze. Nyní má i svou důležitou roli ve filmu Franta mimozemšťan, který má ve čtvrtek premiéru v českých kinech.

Orloj na náměstí Svobody v Brně. | Video: Deník/Karolína Kučerová

„Časostroj na náměstí Svobody je určitě místem, kde se turisté zastaví, na sousedící tabuli zkoumají, jak funguje, fotí si jej a ti trpělivější vyčkávají, zda se jim poštěstí a chytí skleněnou kuličku. Patří mezi řadu brněnských zajímavostí a soch, které s vtipem Brnu vlastním oživují veřejný prostor," přiblížila mluvčí TIC Brno Hana Bánovská.

Jedná se o černou kamennou plastiku ve tvaru projektilu s hodinovým strojem uvnitř. Nábojnice má odkazovat k roku 1645, kdy se Brňané ubránili švédským vojskům. „Nábojnice je vyrobena z černé žuly, nazývané Nero Zimbabwe, která se těží v Jihoafrické republice," zmínila v Internetové encyklopedii města Brna Jitka Šibíčková.

Mnohým lidem tvar připomíná mužský úd. Pro orloj vznikly různé přezdívky, Brňané ho označují názvy jako Penis, Vibrátor nebo Socha, která má koule.

POVĚST NEJKONTROVERZNĚJŠÍ UMĚLECKÉ INSTALACE

Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové orloj patří ke známým turistickým lákadlům. „K jeho popularitě jistě přispěly diskuze, které ho provázejí už od odhalení, i pověst nejkontroverznější brněnské umělecké instalace. Možná je to vůči brněnskému orloji až trochu nespravedlivé. Vždyť i další sochy a artefakty vyvolávají silné emoce, jsou terčem vtipů a lidé jim dávají různé přezdívky," sdělila primátorka.

Reakce lidí na tuto uměleckou instalaci se různí. „Orloj je trochu výstřední a podivný, ale už k Brnu patří. Hlavně si ale myslím, že většina lidí z toho stejně čas nevyčte a tím pádem je to trochu zbytečné," podotkla třeba Brňanka Věra Svobodová.

Časostroj je dílem autorů Oldřicha Rujbra a Petra Kameníka. Autoři mnohokrát čelili kritice za to, že čas z orloje dokáže rozluštit málokdo. „Ani nedovedu spočítat, kolikrát jsem to vysvětloval. Ale od začátku jsme chtěli, aby časomíra byla symbolická. Nakonec jsme se rozhodli pro esteticky nejčistší a technicky nejspolehlivější variantu,“ řekl Deníku Rovnost autor Kameník rok po odhalení orloje.

ČEKAJÍ, AŽ VYPADNE SKLENĚNÁ KULIČKA

Podle Karla Jelínka je to největší atrakce zřejmě pro lidi, co dopoledne čekají až vypadne skleněná kulička. Stroj ji vypouští každý den vždy v jedenáct hodin.

„I když má orloj připomínat obléhání Brna, podle mě to účel neplní a jsou to zbytečně vyhozené peníze. Stejným kritickým způsobem se například dívám na ty mušle na Dominikánském náměstí (nová kašna, která tam přibyla loni - pozn. red.). Brno má celkově zvláštní chuť si vybírat výtvarníky, kteří jsou extravagantní. Jsem z toho smutný," svěřil se důchodce.

Vášnivé diskuze o tom, co má a nemá ve veřejném prostoru být, k Brnu podle Vaňkové už prostě patří. „A nakonec se stejně ukáže, že máme své sochy rádi a jsme na ně hrdí, potkáváme se u nich a fotíme, propagujeme je a lákáme na ně turisty," konstatovala Vaňková.

Na vypadnutí skleněné kuličky z orloje se přišel podívat na náměstí Svobody například Ondřej Sloup. „Je dobré, že se to dá vidět jen v Brně a už to k tomu městu tak nějak patří. Přijde mi ale hodně zajímavé, kolik to přiláká lidí na to, že z toho vypadne jedna malá kulička," zamýšlel se student.

SPECIÁLNÍ MIMOZEMSKÁ ZELENÁ

Kromě klasických kuliček z časostroje u speciálních příležitostí vyletují i limitované edice. V minulosti například k výročí vítězství Brna nad Švédy nebo ke třináctému titulu Komety Brno. „K příležitosti celostátní premiéry 8. února budou z brněnského orloje vypadávat speciální mimozemské zelené kuličky. Bude to každou hodinu od jedenácti dopoledne do jedenácti večer. Celkem třináct kuliček,“ uvedla vedoucí Brno Film Office Ivana Košuličová.

Před Vánoci slavila velký úspěch svíčka ve tvaru brněnského orloje. TIC Brno ji mělo v nabídce ve spolupráci s firmou Knot Knot Candles. „Aktuálně je zcela vyprodaná, ale připravuje se nová várka, která bude k zakoupení v infocentrech i na e-shopu," ujistila Bánovská.

Zdroj: Deník/Karolína Kučerová

Slavnostní odhalení orloje se uskutečnilo osmnáctého září 2010. Časostroj je sestavený ze sedmi dílů, sloup měří šest metrů, váží čtyřiadvacet tun a uvnitř je hodinový stroj se zvonkohrou.