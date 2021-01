Vzorky her, které firma nasbírala přes celý rok, většinou nabízí k prodeji v bazaru na festivalu Deskohraní. „Ten se letos neuskutečnil, takže hry nám zůstaly. Samozřejmě jsme měli možnost je prodat úplně běžným způsobem, jen online. Ale pořád jsem přemýšlel, co s tím, a tohle vzniklo,“ popisuje Prachař.

Každý týden pak vybral deset her, které byly v dražbě. Zveřejnil je ve skupině a lidé v komentářích mohli přihazovat. „Z větší části jsou to vzorky her, které dostáváme od zahraničních vydavatelů na vyzkoušení. Za rok se k nám dostanou různé hry, které testujeme a přemýšlíme, jestli dává smysl, abychom je u nás vydali. Část z nich samozřejmě vybereme a přeložíme do češtiny, ale větší část zůstane nevybraná,“ vysvětluje.

Důležité bylo dostat se do povědomí zájemců o deskové hry. „To se podařilo velmi dobře. Měli na tom podíl různí lidé v herní komunitě, kteří přispěli k tomu, aby se informace šířila,“ říká. Dnes má facebooková skupina skoro tisíc členů.

Do Vánoc vybrali 89 856 korun, které rozeslal mezi několik charitativních projektů. "Na začátku byl nápad takový, že se celá akce spojí se současnou situací. Vybíral jsem charity jednoznačně spojené s covidem. Úplně první byl projekt Energie lékařům, pak třeba Děkujeme pečovatelkám. Když se to rozlehlo, tuto cestu jsme trošku opustili a projekty už dál nemusely souviset s covidem. Například jsme přispívali na Mobilní hospic Ondrášek nebo na sdružení Devět životů, které pomáhá opuštěným kočkám," vypráví.

Lidé mohou dražit i své hry

Dražby od Mindoku skončily v prosinci, projekt ale pokračuje. „Nashromáždila se tam nezanedbatelná skupina lidí. Mně by bylo líto, kdyby to nijak nepokračovalo. Vyzval jsem lidi, aby sami do dražeb nabídli hry, které mají doma třeba zbytečně, které jim leží na polici. Od začátku ledna to funguje tak, že kdokoliv ve skupině může nabídnout svou hru do dražby a vybrat charitativní projekt, na který chce přispět,“ doplňuje Prachař.

Přestože nepředpokládá, že projekt dlouhodobě vydrží, zatím je o něj zájem. „Momentálně to funguje. Teď je naplněno prvních pět týdnů, už se vybraly další příjemné částky na různé projekty. Ale zásoba lidí a her, které mají doma, není nevyčerpatelná. Nejspíš bude potřeba aktivitu nějak utlumit a pak skupinu oživit zase třeba na podzim,“ přemítá.

A přidat se může každý. „Skupina je veřejná a na Facebooku se dá pod tímto názvem najít. Kdokoliv se může přidat a buď se zapojit do dražeb nebo přímo nabídnout nějakou hru, která mu leží doma na polici,“ dodává.

Samochod skupiny mu navíc ubral starostí. „Teď to už funguje relativně bez mého zásahu. V období před Vánocemi mi to zabralo relativně dost času. Teď už se lidé domluví sami mezi sebou na předání hry i zaplacení. Já jen dražby zveřejním a případně dohlížím na to, jestli nedochází k nějakým problémům.“ říká.