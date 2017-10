Brněnský sochař získal mezinárodní cenu. Zaujal především sochami andělů

Brno – Sochař Jiří Netík se minulý týden vrátil z Florencie, odkud si dovezl bronzovou plaketu. Především jeho sochy andělů nadchly mezinárodní porotu natolik, že jej ocenila třetím místem v kategorii sochařství. „Nebyla oceňována jednotlivá práce, ale spíše celek a dosavadní směřování. Jakýsi můj příspěvek dnešku,“ řekl Netík.

Jiří Netík získal třetí místo na mezinárodní soutěži ve Florencii, porota hodnotila celkový přínos umělce pro společnost, zaujaly především sochy andělů.Foto: Archiv Jiřího Netíka

Cesta rodáka z brněnské Líšně od počátku nesměřovala k sochám. Původně profesionální hudebník se sochařskému umění věnuje do poloviny osmdesátých let. Mimo to restauruje a vyřezává betlémy. V díle se inspiruje tvorbou gotických a barokních mistrů.



U děl Netík klade důraz na detaily, ať už jde o výrazy tváře nebo řasení šatů. Nejčastěji pracuje se dřevem, oblíbil si ořech. „Jsem asi blázen, ale umění je pro mě prakticky vším. Měl by se v něm promítat celý svět, věci pod námi i nad námi, vlevo i vpravo. K tomu patří duchovní rozměr i kvalitní práce, srdce i hlava,“ vysvětlil sochař.



Dílo Netíka je úzce spjato s náboženstvím. Obrazy z bible a anděly doplňují také betlémy. Malý model vánočního města mohou obdivovat lidé v líšeňském kostele v Brně, větší v Břeclavi. „Volali mi z Českého centra z Bruselu, že můj betlém vystaví v prosinci v kostele Notre Dame při vánočním koncertu klasické hudby,“ pochlubil se umělec. Kromě katedrály v Bruselu byl velký betlém vystaven i v Pantheonu v Římě.





Cenu na mezinárodním bienále ve Florencii získal Netík i díky podpoře Brna, jeho účast spolufinancoval i Jihomoravský kraj. „Nominace mě příjemně překvapila. Soutěže se účastnilo čtyři sta padesát umělců z pětasedmdesáti zemí. Nejsem zastáncem soutěže v uměleckých oblastech, není to sport ani byznys, i když se v poslední době vývoj umění tímto směrem bohužel ubírá,“ shrnul Netík.

JOLANA HALALOVÁ