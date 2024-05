Výroba modelu kompletně kopírovala originální vozidlo. Diviš tak při tvorbě postupoval ve všech bodech naprosto totožně. „Nejprve jsem svařil karoserii, do rámu našrouboval nápravy a oplechoval jsem skelet. Následovalo položení podlahy, kytování, broušení a lak. Teprve potom jsem začal pracovat na elektronice, která činí víc než kilometr vodičů a stovky součástek. Finálním krokem bylo model zpojízdnit, instalovat interiér a okna. Nezbytným bylo i nalepit příslušná označení a symboly firmy, protože bez toho do ulic nemůže. Vše se povedlo a vznikla kopie v měřítku 1:13 s váhou dvaatřicet kilo,“ vysvětluje.

Miniaturu trolejbusu Škoda 15Tr Jakub Diviš vyvíjel tři roky. Ačkoli se mu zprovoznění modelu zdálo jako nemožné, opak se stal pravdou. „Myslel jsem, že se to nepodaří. Problémem byla výzbroj, tedy zdroj pohonu miniatury. Nakonec se nám však do ní podařilo vložit kabely o délce větší než kilometr. Dokáže tak jezdit na stejnosměrný proud. Venku, kde není trolejové vedení , využívám akumulátory. Jeden takový akumulátor dokáže trolejbusu umožnit ujet až čtyři kilometry. Model pak ovládám dálkovým ovládáním," přibližuje.

Pro trolejbusy měl Diviš slabost odmalička. Lákal ho především jejich výkon a charakter. „Dnes už výkon není tak znát, protože jej omezuje elektronika, ale dřív byl rozdíl patrný. Líbilo se mi, že bylo jedno, jestli se jelo naplno, po rovině, do kopce, trolejbus měl sílu vždy,“ popisuje.

Pouto k trolejbusům upevnil i tím, že jimi pravidelně cestoval do školy a pak je řadu let opravoval. Tento silný vztah jej nakonec motivoval k tvorbě zmenšené kopie. „Vytvořit model byl nápad, za kterým stojí moje celoživotní přání si jeden takový velký trolejbus pořídit. Stačilo by mi si s ním vyjet na pumpu pro kávu, pak zpátky do garáže a hotovo. To by mi ke štěstí stačilo,“ vypráví.

Trolejbus Škoda 15Tr Diviš zvolil proto, že jej považuje za unikátní model, který donedávna jezdil i ve Spojených státech amerických. „Začal se vyrábět v roce 1988 jako první československý kloubový trolejbus. Vyvážel se i do Ameriky, kde ve spoustě městech předčil i o dvě generace novější modely. Například v San Franciscu jezdil až do roku 2016. Dále jej využívaly státy jako Teherán, Estonsko, Litva a další země východního bloku. U nás se vyráběl do roku 2004," informuje.

Diviš se chce své vášni věnovat nadále a plánuje další projekty. V současné chvíli připravuje stavbu venkovní trolejové dráhy, kterou by rád zprovoznil už v létě. Na ní by pak model trolejbus jezdil naprosto totožně jako jeho větší originál. „Připravuju první trolejovou dráhu, kterou snad představím už v létě, kdy by mohla být k vidění na nějaké potenciální akci. Znamená to, že model trolejbusu bude jezdit pod skutečnými dráty. Dále bych chtěl ještě sestrojit kopii modelu Škoda 14Tr, tedy krátkou verzi našeho zmiňovaného trolejbusu. To jsou prozatím mé plány, snad mi to čas a pracovní vytížení dovolí,“ dodává s úsměvem.