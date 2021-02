Stanice dříve známá jako Eco-Nelson se nachází na Nelsonově ostrově v souostroví Jižní Shetlandy a je vhodně umístěná zvláště pro polárníky, kteří pokračují dál na stanici Johanna Gregora Mendela, kam se čeští vědci každoročně vydávají. Nedávno se o ní mluvilo ve spojitosti s přejmenováním na stanici Járy Cimrmana. Její stav, ale neumožňuje, aby ji vědci naplno využívali. „Jsou to staré chladící boxy z ruských lodí, které tam původní majitel dopravil. Uvnitř plechových boxů je sice izolace, ale dostala se tam plíseň. Některé stanice se dokonce vlivem plísně časem rozpadnou,“ přiblížil vedoucí Ústavu experimentální tvorby na fakultě architektury Martin Kaftan.

Čeští polárníci chtějí stanici v budoucnu využívat jako sklad a zázemí pro výzkum. Architekti musí počítat se silným větrem, vlhkostí, nízkou teplotou a vysokým UV zářením. „Získali jsme data meteorologického měření z nejbližší stanice. Provedli jsme počítačové simulace k nalezení optimální podoby. Vznikl aerodynamický tvar, aby se zmenšil odpor vzduchu, zároveň ale aby se netvořily závětrné strany, kde by se kumuloval sníh,“ poukázal Kaftan.

V Antarktidě slunce svítí ze severu a v letním období skoro celý den, ale je nízko. „Náš návrh stanice proto počítal i s optimálním umístěním solárních panelů," podotkl architekt.

Spolupracují i s Aloisem Suchánkem, který má zkušenost s výstavbou polárních stanic. „Říká, že má několik zásad: jakoukoli část musí být schopni unést čtyři chlapi, minimální velikost šroubu je čtrnáctka a do železářství je daleko, “ uvedl Kaftan.

Na základě toho architekti vymysleli stanici složenou z překližkových dílů. Jsou to takové krabice, které se dají sestavit v České republice a na místě už se jenom zamknou do sebe. „Do Antarktidy už přijedou vyplněné tepelnou izolací, která odolá plísním. Vymýšlíme také ukotvení do pohyblivého podloží. Jedna možnost je postavit základ jako rošt z pražců, což je řešení z Mendelovy stanice, nebo využít kovové klece, které by se na místě vyplnily kameny," zmnil Kaftan.

Navíc upozornil, že v Antarktidě jsou lidé odkázaní na stavbu bez pomoci strojů. Přemýšlí i nad získáním energie. Nejvíce pravděpodobné se zatím jeví solární panely a generátor, který by navíc dokázal využít odpadní teplo k vytápění stanice.

Užitečnou kuriozitou je podle architektů zvažované vybavení stanice ekologickou spalovací toaletou, která promění odpad na popel.