/VIDEO, FOTO/ Svíčková, vývar a cukroví. Brněnští chudí na druhý svátek vánoční obědvali v zastupitelském sále na radnici městské části Brno-střed. Celkem dobrovolníci pro potřebné uspořádali v úterý tři obědy, první z nich se konal v jedenáct hodin dopoledne.

První oběd pro chudé uspořádali dobrovolníci na jedenáctou hodinu dopoledne | Video: Deník/Klára Hrbáčková

Letošní šestadvacátý ročník akce připravili členové křesťanské komunity Sant’Egidio ve spolupráci s městskou částí Brno-střed. Na první dva obědy přišli hosté z řad brněnských bezdomovců a chudých do zastupitelského sálu na radnici městské části, na poslední do restaurace Živá voda. Příchozí podle mluvčího městské části Michala Šťastného kromě jídla dostali i balíčky s oblečením a hygienickými potřebami. Jídlo zaplatili dárci, kteří přispěli do sbírky.

Podle organizátorky akce Kateřiny Stokláskové se počet strávníků letos přiblížil dvou stům. „Konkrétně dnes dohromady přijde sto devadesát sedm chudých. S městskou částí spolupracuje naše komunita letos počtvrté, její zástupci nám poskytují prostory, můžeme využít kuchyň a nádobí,“ sdělila organizátorka.

Mláďata z jihu Moravy: podívejte se, jaká se narodila v brněnské zoo

Dobrovolníci posílají pozvánky konkrétním chudým. „Jsou to lidé, se kterými se známe, tento princip zabraňuje konfliktům. Český sociální systém není špatný, ale má mezery. Co potřebným opravdu chybí, je pozitivní motivace a přátelství,“ míní Stoklásková.

Podle radního městské části pro sociální oblast Pavla Studeníka bývá účast slabší na obědě v jedenáct hodin. „Přeci jen je to brzo, ale i tak je dnes sál skoro plný. Během druhého turnusu ve dvě hodiny chodí lidí víc, v minulých letech se nám do sálu skoro nevešli,“ popisuje Studeník.

Ekvádorka prožila Nový rok v pralese s původními obyvateli, letos ji čeká v Brně

Jídlo si pochválil jeden z pozvaných, třiapadesátiletý Jiří Kolář. „Chodím sem už čtvrtý rok. Dostanu chutné jídlo, je tu perfektní obsluha a atmosféra. Na oběd se vždycky těším,“ podotkl Kolář.

Stejný názor má i jiný strávník, který se představil jako Mirek. „Oběd mi chutnal, bylo to výborné. Tento rok jsem tu podruhé. Letos jsem potkal kamaráda, který mě sem po dvou letech zavedl a nemůžu si stěžovat,“ prozradil host.

Svitava vystoupala na první stupeň. Rozlila se i Křetínka v Prostředním Poříčí

Komunita Sant’Egidio vznikla v roce 1968 Římě. Její členové se věnují pomoci chudým v desítkách zemí světa. Brněnští dobrovolníci pořádají kromě vánočních obědů pro chudé například sbírky oblečení a potravin.