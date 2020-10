Nápad vznikl v reakci na stále se zhoršující koronavirovou situaci. „Zdravotníci jsou teď pod velkým vypětím, chceme jim udělat radost alespoň tím, že jim ušetříme čas na vaření,“ poznamenává za Klub cestovatelů Stanislav Dadák.

Zdravotníci dostanou jídlo zdarma, pomohou k tomu zákazníci Klubu cestovatelů. „Sami tuhle činnost dotovat nemůžeme, protože jsme také restaurace a jsme na tom úplně stejně jako ostatní podniky. Naše obědy pro zdravotníky fungují tak, že pokud nám někdo pošle sto korun, my k tomu doplatíme padesát a to je jeden oběd,“ vysvětluje systém Dadák.

Přehled plateb i to, na co přesně budou použité, restaurace zveřejňuje na webu. S rozvozem jídel do nemocnic chce začít příští týden. „Díky tomu, že nejsme jen restaurace, ale i klub pro cestovatele, tak už nám přispělo mnoho lidí, až nás to překvapilo. Momentálně komunikujeme s nemocnicemi a domlouváme termíny, máme už nějaké kontakty z jarní vlny, kdy jsme rozváželi prostřednictvím neziskovek. Nyní chceme začít příští týden,“ říká Dadák.

Podle současné míry příspěvků podle něj bude restaurace schopná připravit dvě stě porcí pro lidi v první linií. „Tento rozvoz chceme udržet dlouhodobě. Také bychom rádi po domluvě obědy rozváželi třeba k testovacím stanům, kde jsou často studenti medicíny," plánuje provozovatel.

V restauraci jsou vybavení na to, aby jídlo doručili za splnění nejpřísnějších hygienických podmínek. „Máme možnosti jej zabalit tak, že než se daný člověk dostane k jídlu tak, že bude stále dobře uzavřené a nic se mu nemůže stát," podotýká Dadák.

Restaurace má nyní otevřeno okénko pro běžné zákazníky. „Je důležité teď bojovat. Zabalit to a jít si sednout domů teď může každý. Ovšem spoléhat jen na pomoc státu je až nelegitimní,“ poznamenává Dadák.