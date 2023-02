Zatím jich vyrobili asi tisícovku, část už je na Ukrajině, další tam brzy zamíří, komentoval skaut Vít Burian. Nad nádobami s horkým voskem se skauti sešli i v neděli 12. února odpoledne, a to v prostorách Vesny v Údolní ulici. "Svíčky se vyrábí tak, že se rozehřeje vosk, do plechovek se smotá do spirály kus kartonu, vloží se tam knot, také z kartonu, a celé se to pak zalévá voskem," popsal Burian. Výsledek je "svíčka v konzervě", těžší a masivnější než běžné svíčky.