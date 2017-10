Brněnští sociální demokraté chtějí přímou volbu předsedy strany

Brno – Děti před dvěma lety pravidelně bil, zavíral je několikrát týdně potmě do sklepa, kde nedostávaly najíst. V té době šestiletou dívku a osmiletého chlapce týral jejich vlastní otec. V pondělí jej brněnský krajský soud poslal na sedm let do vězení. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se proti němu na místě odvolal.