Obávají se, že aktuálně připravovaný nový územní plán Brna umožní násobně vyšší hustotu zástavby, a to dokonce i v zastavěných oblastech města. Mají pochybnosti, zda obsahuje dostatečné záruky, že se Brňanům nezhorší kvalita životního prostředí a celková úroveň života. Vadí jim, že podle jejich názoru magistrátní úředníci nevyhověli většině připomínek z městských částí. Osm brněnských starostů proto společně poslalo dopis primátorce Markétě Vaňkové.

Autory dokumentu je trojice starostů - líšeňský Břetislav Štefan, ořešínský Jan Levíček a královopolská Karin Karasová. Přidali se k nim i kolegové z Židenic, Žabovřesk, Chrlic, Bosonoh a Kníniček. „V dopise jsme položili několik otázek týkajících se našich obav z návrhu nového územního plánu a požádali jsme primátorku o zadání nezávislého, objektivního posouzení, zda jsou naše obavy opodstatněné, nebo ne," nastínila Karasová. Právní prošetření má provést subjekt nezávislý na městě.

Spory o nový územní plán Brna: Splnit námitky mnohdy nešlo, tvrdí úředníci

Obsahem dopisu se momentálně zabývají magistrátní úředníci. Zástupci města postupně proto připravují odpověď. „Jsem přesvědčená, že veškeré připomínky starostů rozptýlíme, protože pevně věřím, že nový územní plán tak, jak byl navržen a zpracován, procesní pochybení neobsahuje," uvedla Vaňková.

Jednou z výtek starostů je nevypořádání většiny připomínek z městských částí, kvůli čemuž se pak neobjevily v novém plánu. „Město má víc naslouchat městským částem a zohlednit jejich pozitivní návrhy a změny v plánu, protože jsme to právě my, kteří tyto věci řadu let řešíme a diskutujeme se svými občany," řekla Karasová.

Ohledně vypořádání připomínek městských částí si na magistrátu podle městského radního pro územní plánování Filipa Chvátala vedou statistiky. „U poloviny z městských částí jsme ve většině připomínek vyhověli. V některých případech nebyly vůbec zapracovatelné, často kvůli nesouladu s legislativou či s dotčenými orgány. Takto se statistika tedy úplně nedá počítat. Městské části navíc tvrdí, že i u těchto připomínek se jim mělo vyhovět. V relevantních připomínkách, které se týkaly funkčních ploch a věcí, jež jsme mohli změnit, jsme v drtivé většině vyhověli," tvrdí Chvátal.

Starostové v dopise zmiňují obavy z možného násobně většího zahuštění budovami a dalšími objekty, které má nový plán oproti současnému dovolovat. A to dokonce i v zastavěných lokalitách. Pracovníci kanceláře městského architekta strach mírní. „Nový plán umožňuje vyšší hustotu zástavby, ale rozhodně ne násobně. Přirozené zahušťování je charakteristické pro všechna města. Například využitím původní vestavby, nástavby, dostavby proluk a podobně,“ poznamenala mluvčí kanceláře Šárka Reichmannová.

Oslovili pouze vybrané

Iniciátoři dopisu neoslovili všechny brněnské starosty, ale pouze vybrané. Ti pak svůj podpis pod dokument neprojednali v oficiálních orgánech městských částí. Štefan v tom problém nevidí. „Naše podpisy mají velkou váhu, i když nejsou projednané. Podle zákona zastupuje starosta obec navenek," upozornil Štefan.

Dopis podepsal například také bosonožský starosta Miroslav Sojka. Svůj krok považuje pouze vlastní názor, třebaže v pozici starosty. Není podle něj vyjádřením městské části. „Dopis je jen upozorněním na nedostatky v tvorbě územního plánu, jestli nebude dělat problémy to či ono. Je potřeba na to odpovědět. Není to nic proti územnímu plánu jako takovému," doplnil Sojka.

Řada dalších starostů se k dopisové akci nepřipojila, protože je tvůrci záměrně ani oslovili. To je případ třeba medláneckého Michala Marka. „Nevím, jestli bych se v případě oslovení přidal. Nehledě na to, že i když bych k tomu přistoupil, nechal bych si svůj krok předem schválit v našich orgánech, což někteří kolegové neudělali," komentoval Marek.