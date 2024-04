Konstruktér známých vzducholodí Ferdinand von Zeppelin z Německa nebo výrobci prvního horkovzdušného balónu a francouzští vynálezci bratři Joseph-Michel a Jacques Étienne Montgolfierové. A teď i Aleš Kubíček. Síň slávy balónového létání má po 29 letech prvního zástupce z České republiky, navíc přímo z Brna.

Aleš Kubíček. | Foto: poskytla společnost Kubíček.

Výrobce balónů z brněnských Maloměřic Kubíček získal nejprestižnější ocenění, jakého lze ve světě balooningu dosáhnout. Stal se členem Hall of Fame FAI, neboli síně slávy balónového létání. Za to, jakou nesmazatelnou stopu za sebou Kubíček mezi balónáři po celém světě zanechal. „Aleš měl nesmírný vliv na celosvětový balónový průmysl, jehož dopad bude bezpochyby přetrvávat i do budoucna. Jeho původně skromné začátky jsou svědectvím unikátních a výjimečných schopností. My, kteří jsme součástí průmyslu horkovzdušných balónů, považujeme za obrovské požehnání a privilegium, že Aleš zvolil právě tento obor a že nám poskytl nejvyšší kvalitu balónů, jaké svět kdy viděl,“ říká k ocenění Michael Bauwens z balónové komunity v USA.

Pro Kubíčka jsou balóny celý jeho život. „Balónového létání je pro mě výjimečné tím, jak ovlivňuje chování člověka. Udivovalo mě, proč je tolik lidí spokojených, když vidí balón na obloze, a proč je tolik lidí spokojených na palubě. A všiml jsem si, že balón je postavený na hlubokých symbolech, které jsou kdesi hluboko v našem nitru,“ uvedl Kubíček už dřív v pořadu České televize Před půlnocí.

Vzlet balónu:



Zdroj: Miroslava Jakubčíková

A ve vysvětlování pokračuje. „Prvním a základním symbolem je symbol země, která nás tíží a charakterizuje naše starosti. Dalším symbolem je vzduch – něco, co nás prostupuje, přesahuje. A my potom do toho vzduchu pustíme oheň, který symbolizuje proměnu. Oheň promění vzduch, balón se zvedne. Pak ale nastane okamžik, kdy my do toho balónu musíme vlézt. Musíme překonat strach, udělat rozhodný okamžik a přestat se bát. A když zatopíme ještě víc, stoupáme. Stoupáme pryč od našich starostí, které nás tíží. Letíme vzduchem, ale nevíme kam. Vzduch nás unáší někam a my se mu odevzdáme. To je důležitý okamžik. Už nejsme ti hlavní, ti, co tady vládnou a rozhodují, my se odevzdáme a plujeme vzduchem. A pak musíme zpátky na zem, ke svým starostem, chození do práce… Ale, a to je to důležité, kdesi někde hluboko v nás se něco změnilo,“ řekl Kubíček, který teď sdílí světovou síň slávy s legendami balónového létání jako Joseph a Jacques Montgolfierovi, Umberto Nobile, hrabě von Zeppelin nebo Stephen Fossett.



Ke slavnostnímu předání ceny dojde na Albuquerque International Balloon Fiesta v Novém Mexiku, které se koná ve dnech 5. až 13. října 2024. V pondělí 25. března 2024 se Kubíčkovi dostalo dalšího uznání, a to ocenění za mimořádný přínos od podvýboru pro letectví a vesmírný program Poslanecké sněmovny České republiky.

Před deseti lety si Kubíček na dovolené vážně poranil hlavu, když spadl ze schodů. Po zranění komunikuje jen omezeně.

VÝROBA BALÓNŮ:

Zdroj: Youtube

Kubíček je zakladatel stejnojmenné brněnské společnosti, která je jednou ze tří největších světových výrobců horkovzdušných balónů. Firma nedávno oslavila třicet let a už vyrobila víc než dva tisíce balónů po celém světě a téměř dvacet tisíc reklamních či uměleckých nafukovadel.

O společnosti Kubíček Specializuje se na výrobu horkovzdušných balónů pod značkou Kubíček Balloons, nápaditých nafukovadel Kubíček Visionair a letadel Kubíček Aircraf. Společnost se od svého založení v roce 1992 rozrostla na přibližně 130 zaměstnanců a stala se uznávaným specialistou v oboru. Konkurenční výhodou značky Kubíček je vlastní výroba speciální balónové polyesterové textilie, chráněné technologickým tajemstvím. Zároveň je průkopníky jejího použití ve výrobě horkovzdušných balónů. Během více než tří desetiletí své existence firma vyrobila přes 2 300 horkovzdušných balónů, 1 300 košů, 2 750 hořáků, 20 000 nafukovadel a osm letadel, které putují z brněnské továrny do celého světa. Díky těmto úspěchům se řadí mezi tři největší výrobce horkovzdušných balonů na světě, prestižního výrobce technicky vyspělých kvalitních nafukovadel na míru, a v neposlední řadě speciálních „terénních“ letadel.

Do horkovzdušných balónů se zamiloval v osmdesátých letech v brněnském Aviatik klubu. Se skupinou nadšených přátel zde zkonstruoval a postavil první český horkovzdušný balón: slavné šišaté OVO. K balónům se přidaly vzducholodě a koncem osmdesátých let se Kubíčkova vize proměnila do prvního velkého pasažérského balónu v Československu. To už se zabýval výrobou balónů profesionálně.

Hned po revoluci založil společnost Kubíček, která postupně rostla a rozšiřovala svůj repertoár také na héliové poutače. V roce 2005 si firma nechala postavit vlastní továrnu na míru v Jarní ulici v brněnských Maloměřicích. Součástí areálu je louka ideální na zkoušky a vzlety balónů.

Právě z tohoto místa zásobuje Kubíček horkovzdušnými balóny významnou část světového trhu a také jako jediný výrobce vyrábí kompletní balóny od vyplétání košů až po šití textilií.

Balóny nejsou jedinou viditelnou věcí Kubíčkovy firmy. Vytvořila například i nafukovací planety, které znají návštěvníci Kraví hory v Brně. „Když jsme s balóny před čtyřiceti lety začínali, tak nikoho z nás ani v nejdivočejších snech nenapadlo, že vybudujeme firmu, která by se mohla posunout až na takovou úroveň,“ říká s úsměvem Kubíčková.