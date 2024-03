Podmínky pro cyklisty v Brně: Vaše názory pomohou ke změnám, vyzývá město

/ANKETA/ Která místa v Brně jsou pro cyklistiku po městě nebezpečná a kde se cítíte dobře? Jezdíte na kole do práce nebo jen rekreačně? K zodpovězení těchto a dalších otázek nyní vyzývá vedení města Brna. Lidé se mají zapojit do ankety, která pomůže s vytvořením nové městské cyklostrategie. Svoje podněty a zkušenosti můžete psát už nyní a až do 5. května.

Jízda na kole centrem Brna. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír