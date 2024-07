Bude tady třináct set parkovacích míst. Dále je parkovací dům u hotelu Holiday Inn, dvě stě parkovacích míst bude pod halou a máme územní rozhodnutí na stavbu parkovacího domu u univerzitního kampusu v Bohunicích, kde vznikne dalších zhruba šest set parkovacích míst. Na jaře bychom jej chtěli začít stavět a byl plán, že by se lidé od kampusu dopravili k hale plánovanou lanovkou.

Jak pokračuje komunikace s promotérskými firmami? Předpokládám, že s nimi řešíte i některé detaily, které se pak objeví v nové hale.

Jednoho z promotérů, kterého nechci konkrétně jmenovat, jsme intenzivně vtáhli do diskuze nad technologiemi a nad tím, jak budou vnitřní prostory vypadat. Já to vítám. Je to velmi silné know how, které nám pomáhá halu utvářet. Je to jeden ze tří velkých světových promotérů, který nám radí s tím, co by v hale mělo být a nemělo.

S čím vám například poradil?

Pomohl nám vytvořit, jak má být velká stage, kde má být umístěný centrální řídící pult při koncertu. Jak by mělo být uspořádané sezení. Vlastně nám optimalizoval koncertní plochu. To jsou všechno poznatky z praxe. Promotér nám definoval kapacitu, kterou budeme mít na určité koncerty detailněji vypracovanou. Budeme přesně vědět, kolik tam můžeme pustit lidí.

Jaké akce už nyní víte, že se v nové hale uskuteční?

Jsou to akce, o které se ucházel stát. V roce 2026 tady bude mistrovství Evropy v házené, mistrovství Evropy v basketbale žen. A v roce 2030 mistrovství světa v házené žen. Tohle už je jisté. Mezitím chodí další poptávky. Tento týden jsme například řešili zájem o pořádání velkého tenisového turnaje na podzim 2026.

Máte už představu, kolik akcí by se mělo konat v nové brněnské hale ročně?

Rádi bychom se dostali na číslo zhruba 120 akcí. Takový je náš plán. O2 arénu máte dneska vyprodanou, hala v Manchesteru je vyprodaná. Lidé se baví.

Kdy začnete plánovat konkrétnější harmonogram akcí v nové brněnské hale?

Promotéři se sami vyptávají, kdy bude hala hotová. Vnímám to tak, že od ledna 2025 se začne rozbíhat diskuze s promotéry na akce na druhou polovinu roku 2026. To znamená zhruba rok a čtvrt před samotným konáním. Budeme mít halu pro třináct tisíc lidí a zcela pokorně si řekněme, že nebudeme moci konkurovat halám, jako je Berlín nebo Londýn. To je fakt, který každý vnímá.

Navštěvovali jste různé zahraniční haly, abyste získali více informací a také nasbírali zkušenosti pro stavbu té brněnské. Co vás na nich zaujalo?

Z každé jsme si odnesli něco jiného. Třeba z haly Eisbärenu Berlín jsme měli jiné poznatky než třeba z poslední návštěvy Manchesteru. Například při poslední návštěvě v Manchesteru, kde má hala dvaadvacet nebo třiadvacet tisíc sedících diváků a byla otevřená teprve nedávno, jsme si povšimli řady věcí. Úplně zásadní je odbavení lidí. Bavíme se o různých typech skenerů, bezpečnostních rámů. Můžete začínat tím, že budete muset vytahovat všechno z kapes na nějaký pás nebo věci budete vytahovat do nějakých košíků. Anebo dneska máte nové skenery. Nemusíte vytahovat z kapes vůbec nic, jenom jimi procházíte.

A tato technologie byla právě v Manchesteru?

Ano. Víme, že lidé většinou chodí na poslední chvíli. A to zásadní je umět rychle a bezpečně odbavit návštěvníka. Ověřili jsme si, že technologie, kterou chceme nasadit, funguje. To znamená, že vy opravdu máte v kapsách telefon, klíče a procházíte bezpečnostním rámem. A on vás zrentgenuje. Samozřejmě pokud vyhodnotí, že jste riziko, dá vás na stranu.

Jaká další věc vás v Anglii zaujala?

V Manchesteru bylo například velké množství samoobslužných úseků. Byly tam sendviče, pití. Člověk si to vezme, pípne kartou a jde pryč. Mně se to líbí. Nemusíte nikomu nic sdělovat… Měli tam samozřejmě zachovaný asistovaný prodej, ale měli tam poměrně významný podíl samoodbavování.

To znamená jako u nás v supermarketech. Částečně je tam samoobsluha a částečně jsou zachovaní pokladní.

Přesně tak. Díky návštěvám jiných hal jsme si definovali některé věci, které jsou hodně důležité, a to je třeba propustnost lidí směrem dovnitř. V podstatě každý chce být rychle odbavený, chce si sednout. Nechcete čekat půl hodiny na kontrolu.

Vybrali jste už provozovatele gastronomických služeb v Aréně Brno?

Koncesní řízení stále pokračuje. Věřím, že v krátké době jej vybereme.

Vnitřní prostory haly už jsou nadefinované?

Ano. A kompletně odsouhlasené i představenstvem Areny Brno. Teď se to bude finálně projektovat, aby to byl podklad pro zadání interiéru haly. Věřím, že to doprojektují do konce roku.

Na co jste pyšný, že v nové hale bude?

Hala je postavena tak, že umožní poměrně velmi dobře vidět ze všech úrovní. Sklon sedadel je takový, že nabídne komfortní rozhled takřka pro každého diváka. Snažili jsme se tam vtlačit různé variabilní boxy, párty boxy, které budeme pronajímat firmám na akce. Byla dlouhá diskuze o toaletách. Prošel jsem si O2 arénu a zjistil jsem, že nejhorší jsou dámské toalety. Vzniká tam permanentně obrovská fronta. Všichni chlapi čekají na manželku až vyjde z toalety a pánské jsou prázdné. Proces tam je špatně nastavený. Čas o přestávce strávíte čekáním na toaletu nebo utrácením. A byznys je o tom, aby lidé v hale utratili peníze.

Jak je to třeba v Manchesteru?

Tam měli genderové toalety. Měli část pánských, dámských a pak oboupohlavní. My jsme to vyřešili v Brně digitálně proměňovanými piktogramy. Budeme schopní určitou část toalet proměnit kdykoliv třeba z pánských na dámské. To jsou takové vychytávky. A na tom jsme strávili spoustu času. Například všude chceme vratné kelímky, nechceme žádné odpadky. Jako na vánočních trzích. To už je jisté. Ale například v Manchesteru, když je koncert, mají v přízemí jenom papírové kelímky. Lidé pijou, tancují u toho a pak kelímky pouští na zem. Na konci koncertu pak pracovníci vezmou hrabla a kelímky shrnou.