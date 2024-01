/VIDEO/ Prudké zvýšení hladiny řeky Svratky v Brně v souvislosti se sněžením a deštěm těsně před Štědrým dnem zkomplikovalo práce na protipovodňových opatřeních v oblasti u ulice Poříčí. „Největší komplikací byla skutečnost, že nebylo možné mezi vánočními svátky pokračovat v pracích dle harmonogramu," uvedla mluvčí stavební firmy OHLA ŽS Iva Cachová.

Stavba protipovodňových opatření u ulice Poříčí v Brně. | Video: Deník/Michal Hrabal

V posledních dnech minulého roku byla zatopená štětovnicová jímka u levého břehu řeky Svratky naproti Hotelu Sharingham. V těchto místech zůstal i jeden z bagrů. Nějaký čas zůstal takřka celý pod vodou. Deník o události informoval. „Bagr je stále v korytě řeky. Rozsah poškození a jeho pojízdnost dokážeme zjistit po odčerpání jímky, což předpokládáme do konce tohoto týdne," sdělila ve středu Cachová.

Stavbaři znovu zahájili práce 2. ledna, a to právě úpravou výše uvedené jímky, aby zamezili nátokům do ní. „Dále odčerpáváme vodu, aby mohly pokračovat vlastní práce. V tuto chvíli není možné přesně stanovit, jak dlouho bude trvat zvýšený průtok v řece bránící pracím v korytě v úseku nad Vídeňskou ulicí," podotkla mluvčí.

Zdroj: Youtube

Několikadenní prodleva mezi vánočními svátky podle Cachové nebude podnětem pro jednání s městem o prodloužení termínu dokončení stavby. Nezávisle na událostech posledních dní však zástupci stavební firmy jednají s investorem o novém smluvním termínu dokončení stavby, a to na základě potřebných změn projektové dokumentace.

To potvrdil Deníku v závěru loňského roku i mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. „Vzhledem k náročnosti stavby jedná město Brno se sdružením zhotovitelů o prodloužení termínu na dokončení akce, a to o několik měsíců. Dodatek ke smlouvě však musí projednat Rada města Brna," řekl v prosinci Poňuchálek. Původně mělo být vše hotovo do konce letošního roku.

V prosinci stavbaři například pracovali na Poříčí, v úseku od Novosadského mostu po most na Vídeňské, kde vznikne objekt kolonády, jehož součástí bude i protipovodňová zeď a dále stezky a pěšiny.