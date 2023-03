Nová dopravní omezení začala v pondělí v Bauerově ulici v Brně: zákazy vjezdu i odbočení, zrušené parkování i přechody, přesunuté a zrušené zastávky, méně jízdních pruhů i omezení rychlosti. Změny se týkají úseku od velodromu po mimoúrovňovou křižovatku na Hlinkách a potrvají do necelé poloviny dubna.

V Bauerově ulici v Brně začala nová dopravní omezení. | Video: Deník/Tereza Hálová

Situace překvapila například Dominiku Bartošovou, která tudy jezdí pravidelně do práce a zpět. Ovlivnilo ji zejména zrušení parkovacích míst podél areálu výstaviště od velodromu po devátou bránu a tím i zrušená možnost pravého odbočení z Bauerovy ulice.

„Možná jsem špatně hledala, ale o omezení jsem nevěděla. Osobně mě to omezilo hodně, zavřeli mně pátou bránu. Musím tak projet celou čtvrtou, abych se dostala tam, kam potřebuji,” reagovala mladá žena.

Řidiči od pondělí také nevjedou do Pisáreckého tunelu z Bauerovy ulice a z ulice Hlinky. Objížďka vede Pisáreckou. Od Komína a Žabovřesk je vjezd do tunelu beze změn. Totéž platí pro výjezd, který je možný pouze ve směru na Žabovřeskou. A přestože v některých úsecích Bauerovy ulice je o jízdní pruh méně, zachovaný zůstal obousměrný provoz. Řidiči jen musí jet pomaleji. Doprava v místě přesto zůstávala plynulá.

Do zaměstnaní tudy jezdí i Karin Literová. Ani ta přitom s dopravním omezením nepočítala. „Zaskočilo mě to. Hlavní ale je, že to nějak jezdí,” nechala se slyšet žena, která na přesunuté zastávce Riviéra čekala na autobus.

Ve směru od Pisárek do centra je zastávka přesunutá 150 metrů směrem blíž Poříčí. Ve směru z centra na Pisárky je zastávka Riviéra zrušená, zastávka Bauerova zůstala v provozu a zastávka Velodrom je nově před výstavní halou B. Z přechodů pro chodce pak setrval pouze ten u zastávky Bauerova, který obslouží i pěší z blíže posunuté zastávky Riviéra.

Změny v organizaci dopravy si žádá rekonstrukce velkého městského okruhu v úseku Bauerova, zahájení výstavby parkovacích ploch u plánované multifunkční haly u výstaviště a další menší stavební práce.

„Výsledkem bude rekultivované území, zrekonstruovaná Bauerova, přes kterou povedou dvě lávky pro pěší, nová samostatná silnice pro hromadnou dopravu, nové zastávky i parkovací plochy pro celou lokalitu, kde pro návštěvníky plánované multifunkční haly, koupaliště Riviéra a výstaviště vznikne celkem 426 parkovacích míst,“ vyjmenoval radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Už v minulosti uvedl, že s tím souvisí velké dopravní omezení, o změnách proto město informuje s předstihem. Mnozí obyvatelé si však posteskli, že ne dostatečně. Informace se totiž na webovém portálu objevily necelé dva týdny dopředu. Podobu plánovaného omezení by někteří uvítali rovněž na místě.