Druhá důchodkyně Alena zmínila, že jí známá v tramvaji řekla, že obchod zůstane zavřený úplně. Příjmení ani jedné z nich zveřejnit nechtěla. „Abychom tady byli bez sámošky, takové velké sídliště, to by nešlo," komentovala penzistka Alena. Billa pro ně je jediným obchodem na sídlišti.

V době uzavření prodejny musela důchodkyně Marie chodit nakupovat do víc než 600 mnetrů vzdáleného Lidlu na Palackého třídě. „Jenže to je z kopce, do kopce. Se svýma nohama už to nezvládám," odvětila penzistka Alena.

Se svými dotazy se někteří obyvatelé obraceli i na vedení královopolské radnice. Prodejna dokonce na několik dní úplně zmizela z portálu Mapy.cz, takže se někteří lidé začali obávat, jestli nezůstane zavřená už napořád.

Představitelé městské části požádali řetězec Billa o oficiální stanovisko k vzniklé situaci. „Prodejna byla uzavřena z technických důvodů. Obyvatelé Králova Pole se nemusí obávat, že by došlo k ukončení jejího provozu. Jakmile se nám podaří technické problémy odstranit, pobočku znovu otevřeme. Na jejich odstranění nyní usilovně pracujeme a o znovuotevření budeme včas informovat," stojí ve vyjádření Billy zveřejněném na webu městské části Králova Pole. Konkrétní termín otevření neuvedli.

Zástupci Billy zatím odkazovali nakupující na dva kilometry vzdálenou prodejnu na Makovského náměstí v Žabovřeskách a v Podpěrové ulici v Medlánkách.

Důvod dočasného uzavření prodejny v Srbské ulici potvrdili zástupci Billy také Brněnskému deníku Rovnost. „Prodejna v Srbské ulici byla zavřena z technických důvodů. Od dnešního dne pro obyvatele sídliště znovu otevřela," sdělil ve čtvrtek dopoledne Petr Jansa z oddělení komunikace Billy.

Nakupující jsou rádi, že je Billa znovu otevřená. „Dneska přišli nakukovat, a když viděli, že je otevřeno, hned šli nakoupit. To víte, pro některé je to sebevražda, jít dolů z kopce třeba do Lidlu," podotkla ve čtvrtek vedoucí prodejny Monika Matlasová.