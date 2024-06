Tři novokněze vysvětil v sobotu na Petrově brněnský biskup Pavel Konzbul. Lukáš Janoušek, Milan Pazdera a Daniel Martinek zasvětili svůj život bohu. Prvně jmenovaný už má primiční mši za sebou, další dva čeká o nadcházejícím víkendu. Poté nastoupí do svých farností.

Brněnský biskup Pavel Konzbul vysvětil na Petrově tři novokněze, Lukáše Janouška, Milana Pazderu a Daniela Martinka. | Foto: Štěpán Langášek

V letošním roce přibude v České republice třináct nových kněží. A rovnou tři, což je nejvíc, přibude právě v brněnské diecézi. Jsou jimi Lukáš Janoušek, Milan Pazdera a Daniel Martinek.

Svou první mši, takzvanou primiční, kterou novokněží odslouží zpravidla ve farnostech, z nichž pocházejí, už má za sebou Janoušek. Ten ji odsloužil v neděli v Moravských Budějovicích na Třebíčsku. Zbylé dva tato slavná událost teprve čeká.

Termíny primičních mší Lukáš Janoušek : už odsloužil v neděli 23. 6. 2024 v 15:00 v Moravských Budějovicích

: už odsloužil v neděli 23. 6. 2024 v 15:00 v Moravských Budějovicích Daniel Martinek : odslouží v sobotu 29. 6. 2024 ve 14:00 v Brně-Husovicích

: odslouží v sobotu 29. 6. 2024 ve 14:00 v Brně-Husovicích Milan Pazdera: odslouží v sobotu 29. 6. 2024 ve 14:30 v Křižanově

Pazdera si svou premiéru odbude v sobotu 29. června ve 14.30 hodin v kostele v Křižanově na Žďársku. Martinka to čeká o půl hodiny dřív v brněnském kostele v Husovicích.

Kořeny mají všichni v brněnské diecézi, cesta ke kněžství byla ale pro každého trochu jiná. „O kněžství jsem mluvil už jako malý kluk. Když jsem byl doma sám, hrál jsem, že sloužím mše svaté a rozdával falešné hostie z brambůrek nebo piškotů. S přibývajícím věkem člověk uvažoval i o manželství nebo nějaké jiné cestě, ale touha po svobodě života s Bohem a s lidmi ve farnosti ve mně byla pořád zakořeněná. Chvíli trvalo, než jsem se rozhodl, ale rozhodl a těším se,“ vysvětluje Janoušek původem z Moravských Budějovic.

Do vlastní farnosti se už těší také Daniel Martinek. Do kněžského semináře nastoupil hned po maturitě, studium bohosloví absolvoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě. „Často se mě lidi ptají, jestli se v kněžském povolání nebojím samoty. Myslím, že to nehrozí. Služba je to pestrá, lidi jsou také různí a každá farnost má svoji dynamiku a tempo, což mě baví. Pořád navíc cítím, že mě naplňuje boží blízkost,“ říká Martinek.



Poslední z trojice, Pazdera, než nastoupil do semináře a teologického studia působil jako umělecký kovář. „Když kovář něco vyrobí, i když předtím pracoval s ohněm, je vždy výsledkem jeho práce studená věc. S lidmi to je jiná, ti mohou být v základu vřelí, a tak doufám, že moje práce s nimi bude mít za výsledek právě spíš vřelost než chlad,“ přeje si.

Po primičních mších je čeká přesun do přidělených farností od brněnského biskupa Pavla Konzbula, kam zamíří během letních prázdnin. Janoušek bude působit ve farnosti svatého Tomáše v Brně, Martinek ve Velkém Meziříčí a Pazdera v Moravských Budějovicích.

A co předchází tomu, než se z mladých mužů stanou kněží? Přípravný rok v konviktu, pět let duchovní formace a studia na teologické fakultě a minimálně rok jáhenské praxe.