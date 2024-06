Pro využití prostor zvažovali brněnští radní víc variant. „Nová provozovna by mohla doplnit svou činnost o služby kulturního zaměření. Věříme, že si nový podnik najde své zákazníky, a to i vzhledem k tomu, že do divadla a okolních parků míří mnoho Brňanů i mimobrněnských návštěvníků a turistů,“ sdělila primátorka města Markéta Vaňková.

Relax jako u moře. Lidé si v centru Brna odpočinou na lehátkách po celé léto

Zástupci městské realitní společnosti, která má prodej a pronájem na starosti, vypíší nabídkové řízení.