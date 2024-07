„Voda valila z vrchu a štěrk sjel dolů na chodník. Myslím, že byla chyba v kanálech nahoře u hospody, ucpaly se, protože s tím nikdo nepočítal," vzpomněla na především květnové lijáky Kateřina Halasová, která do vnitrobloku chodí na procházky se psem.

Sklon okolních chodníků a silnic svádí dešťovou vodu přímo nad Náves, jak vedení městské části nový plac pojmenovalo. „Na křižovatku Neužilovy, Havelkovy a Hraničkek během záplavových dešťů přiteče v krátkém sledu voda z okolních ulic, kde jsou přes dva hektary asfaltu a betonu. To jsou malé bazény, které tam tečou a pokračují nad Náves," doplnil Crha.

Na začátku června proto městská poslečnost Brněnské komunikace čtyřnásobně zkapacitnila stávající kanalizaci nad Návsí. „I potom se nám ale jednou stalo, že Náves byla zaplavená. Už ale ne tolik, vytvořily se tam asi čtyři pruhy, kudy tekla voda a část štěrku na chodník," sdělil bohunický starosta.

Celkově podle Halasové zplavily deště Náves asi čtyřikrát. „Od té doby, co jsou tady nové kanály, je to dobré," uvedla místní.

V tuto chvíli ale podle vedení bohunické ranice ještě není úplně otestováno, zda bude kanalizace stačit i při extrémních přívalových deštích. „Významnou roli hrají některé další prvky, jako například jestli s tou vodou jde nějaké listí nebo posekaná tráva, která by mohla ty kanály částečně nebo zcela ucpat," podotknul Crha.

Obrubníkům, které nad stávající Návsí dříve byly, se chce vedení Bohunic vyhnout. Další možností je pak instalace práhu ke křižovatce před Bohunickou Rychtou, kde se při deštích sbíhá voda. Povolení k jeho umístění už požádali Odbor dopravy brněnského magistrátu. „Přívalová voda se tak rozdělí na dva toky, které potom bezpečně pobere kanalizace," vysvětlil Crha.

Práh by navíc podle bohunického starosty mohl zvýšit bezpečnost chodců v křižovatce. Ta je totiž cestou ve vnitroblolku propojená s ulicí Lány. „Je hojně využívaná cyklisty a koloběžkáři. Je to rovný úsek a mírně z kopce, což způsobuje dost problémů z hlediska kolize s chodci. To je druhý důvod, proč tam práh chceme dát. Domníváme se, že by to mohlo minimálně na krátkou ty cyklisty přibrzdit," poznamenal Crha.