Jako boj o holý život popisují někteří obyvatelé Brna-Bosonoh snahu vyjet z bočních ulic do hlavní, Pražské. „Situace je katastrofální, každý všední den je to auto za autem, ve špičkách potom souvislá kolona,“ pokrčil rameny třeba David Krásenský.

„V minulosti se podařilo nainstalovat dopravní značky zakazující průjezd kamionů,“ řekl bosonožský místostarosta Martin Rozmarin.

Dopravní značení zakazující průjezd kamionů těžších než dvanáct tun jsou instalované od Troubska na Brněnsku, směrem od Brna také. Velká část řidičů ale zákaz nerespektuje a do Bosonoh vjíždí navzdory omezení. „Chybou je, že policisté zákaz průjezdu kamionů těžších než dvanáct tun nevymáhají,“ podotkl bosonožský starosta Martin Černý.

S policisty aktuálně jednají o možné odstavné ploše na území městské části, díky které by policisté mohli kamiony zastavit a kontrolovat. „Policisté by tak měli skutečnou možnost kamiony někam odstavit. To by nejspíš fungovalo směrem do centra Brna,“ pokračoval Černý.

OBCHVAT JAKO ŘEŠENÍ

Řešením složité dopravní situace v městské části má být budoucí výstavba obchvatu. Zatím je však v nedohlednu. „Jsem přesvědčený, že je to projekt uskutečnitelný, ale musí k němu být vůle. Mou rolí je na výstavbu tlačit a to je to, co dělám, protože obchvat považuju za jednu z nejdůležitějších staveb pro Bosonohy vůbec,“ sdělil Brněnskému deníku Rovnost tamní starosta Černý.

Aktuálně je příprava projektu vázaná na řešení rozšiřování dálnice D1 a plánované mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/73. „Po schválení řešení ministerstvem dopravy může kraj s přípravou obchvatu začít,“ vysvětlil Petr Holeček z krajského tiskového odboru.

S obchvatem počítá také přepracovaný návrh nového územního plánu. „Intenzivně pracuji na tom, abych přesvědčil povolané politiky a úředníky k tomu, že je situace opravdu vážná. Abychom opravdu začali konat, potřebujeme mít v ruce projektovou dokumentaci, studii, vyřešit majetkoprávní záležitosti a hlavně stavět,“ apeloval bosonožský starosta Martin Černý.