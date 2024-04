Už zhruba půl roku monitorujeme chytrou kamerou, kterou máme na budově úřadu městské části, počty projíždějících vozidel. Je to kamera, která každý den dokáže počítat a třídit typy vozů v obou směrech. Denně po ulici projede sedmnáct až dvacet tisíc aut v obou směrech. To jsou čísla, jakých občas nedosahují ani české dálnice. Jsme velkým hrdlem z Brna, venkova a Bystrce, všechno se u nás potká dohromady. Navíc se k tomu přidává kamionová doprava, která u nás nemá co dělat, pokud nezajíždí přímo do Bosonoh.

V Bosonohách sice máme velký provoz osobních aut, jejich průjezd ale není nezákonný. Nelegální je průjezd náklaďáků, které váží přes dvanáct tun. Značka říká, že naší městskou částí takové vozidlo nesmí projet, judikatura zároveň říká, že takové auto může značku porušit ve chvíli, kdy v dané lokalitě něco vykládá nebo pokud má závadu. To je v dnešní době velmi jednoduše kontrolovatelné, protože každý řidič má u sebe dokument, kde je zřetelně vidět, odkud a kam jede, kde skládá a vykládá převážený náklad. Stačí to jen kontrolovat, což se bohužel neděje.

Apelujete jako vedení městské části na častější kontrolu průjezdu vozidel Bosonohami?

Když budeme chtít pojmenovat, co je největší slabá stránka Bosonoh a co obyvatele nejvíc trápí, je to skutečně doprava v Pražské ulici. Dotýká se jak těch, kteří v ulici bydlí, tak lidí, kteří sice žijí jinde, ale nemůžou do ulice vjet z bočních silnic nebo jejich děti chodí do školy či školky přes silnici. Zkrátka a dobře se tento problém dotýká nás všech. Od začátku vím, že obchvat nemůže být žádná chiméra, ale musím za něj bojovat tvrdě a nekompromisně. To je to, co dělám už rok a půl. Zatím to bohužel není fyzicky vidět, ale já věřím, že se výsledku dá dobrat. Nezajímá mě argument, že je to ohromná stavba, kterou dnes trvá dlouho postavit a bude hotová nejdřív za deset nebo dvacet let. Když se chce, dá se obchvat postavit i za pět nebo šest let. To je můj cíl, protože jediné, co nás může zachránit, je opravdu obchvat a nic jiného.



Nahrává se anketa ...

Podle zástupců kraje je příprava obchvatu Bosonoh vázaná na rozšíření dálnice D1 a plánovanou výstavbu mimoúrovňové křižovatky silnice I/73. Co na to říkáte?

Není možné se neustále na něco odvolávat. Chápu, že má projekt souvislosti, rozumím strategiím a plánům, ale všechno je to o vůli. Aktuálně vyvíjím aktivitu k tomu, abychom vůli společně s krajskými představiteli, případně zástupci Ředitelství silnic a dálnic a Brnem skutečně našli. Aby pochopili vážnost situace. Je rozdíl, když o problému budeme pět let diskutovat, a pak začneme něco dělat, to možná budu v důchodu, pokud se toho dožiju. Takhle to nechci. Abychom opravdu začali konat, potřebujeme mít v ruce projektovou dokumentaci, studii, vyřešit majetkoprávní záležitosti a hlavně na konci stavět.

Je pro vás dobrou zprávou, že přepracovaný návrh nového územního plánu s obchvatem Bosonoh počítá?

Určitě je to dobře, protože to můžeme považovat alespoň za dílčí posun. Potřebuju mít ale jistotu z deklarací a slov. Nikdo nepopírá, že má být obchvat součástí plánované silnice I/73, za mě je to v pořádku. Je to ale ohromná stavba, který už se několik let řeší a podle mě se ještě několik dalších let řešit může. My na to v případě obchvatu nemáme čas, prostě potřebujeme, aby vznikl.

Nová výbava revizorů v Brně. Jízdenky budou kontrolovat s kamerou

Máte nějaké konkrétní mechanismy, které by vám umožnily podniknout alespoň dočasné menší kroky ke zklidnění dopravy?

Upřímně řečeno jsme jako městská část organizační jednotka města. Jsme jedno kompletní město, ne samostatná obec. Naše kompetence jsou proto velmi omezené. Na druhou stranu v rámci toho, co můžeme, apelujeme na policisty, iniciujeme jednání na kraji i s městským odborem dopravy nebo brněnským radním pro dopravu. Tlačíme na to téma tak, abychom došli ke konkrétnímu cíli. Teď uvažujeme o tom, zda by situaci částečně nezlepšila instalace dočasných semaforů na tlačítko na přechodu u křižovatky Pražské a Ostopovické ulice. Děti by tak mohly díky semaforům přejít přes silnici bezpečněji. To je jedna z možností, na kterých pracujeme. Zároveň jednáme s policisty, abychom společně zřídili místo, kde by policisté stavěli kamiony a kontrolovali je ve smyslu, že by měli skutečnou možnost kamiony někam odstavit. To by nejspíš fungovalo směrem do centra Brna.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Historické skvosty měly dostaveníčko v Brně. Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

Jinými slovy se zatím snažíte podniknout kroky alespoň ke zvýšení bezpečnosti obyvatel?

Máme rozdělené cíle na krátkodobé a dlouhodobé. V krátkodobých jsou mechanismy, které lidem zajistí větší bezpečnost při přecházení přes silnici a neustálý apel na policisty. Zároveň jim chceme jít naproti v tom smyslu, že budeme spolupracovat na tom, aby měli místo, kde jednotka kamion zastaví, protože jsme přesvědčení, že pokud by takováto kontrola probíhala delší dobu, řeknou si řidiči kamionů informaci mezi sebou. Určitě by to mělo význam. V neposlední řadě je potřeba říct, že kraj tím, že nejde po kontrole tak tvrdě jako my, vlastně škodí sám sobě. Silnice je pokrytá speciálním tichým asfaltem, který je na povrchu položený dva a půl roku a už je naprosto zničený. Jsou to drahé investice a silnice na průjezd tak těžkých aut stavěná není. Není stavěná na dva tisíce kamionů denně tam a zpátky, to prostě nejde. A z dlouhodobého hlediska skutečně neexistuje jiná možnost než výstavba obchvatu. Znovu opakuji, jsem přesvědčený, že je to projekt uskutečnitelný, musí k tomu být pouze vůle. Mou rolí je na výstavbu tlačit a to je to, co dělám, protože to považuju za jednu z nejdůležitějších staveb pro Bosonohy vůbec.