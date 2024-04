Nižší cenu měli podle společnosti Moravská fekální a kanální platit lidé, kteří si zkoušku objednali na tento týden. Kontrola by je vyšla na částku přes tisíc pět set korun. Mimo daný termín se údajně cena pohybuje od zhruba dvou tisíc pěti set korun nahoru, a to bez DPH. „V rámci řešení problému se stávajícími kanalizačními přípojkami ve vaší oblasti si vám dovolujeme nabídnout zkoušku stávající kanalizační přípojky pro oddílnou soustavu odvodnění,“ stojí na letáku.

Starosta Bosonoh Martin Černý uvedl, že by nabídku neoznačil přímo za podvod. „Podnik městské části to nicméně není. Myslím, že je to akce soukromé společnosti, která se aktivně chytila příležitosti na obchod. Jednat se zástupci Brněnských vodáren a kanalizací budeme až příští týden,“ informoval Černý s tím, že teprve na schůzce se obě strany domluví na oficiálním postupu a na tom, co budou po lidech vyžadovat.

Brno po boku legend balónového létaní. Díky oceněnému Kubíčkovi, je v síni slávy

Nová kanalizace je v daném místě hotová, nyní se s vodárnami řeší její kolaudace. Diskuze o kontrole přípojek se vede proto, že potřebují vědět, zda všechno funguje, než lidé začnou platit stočné.