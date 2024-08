Uzavření pobočky zasáhlo třeba důchodkyni Olgu Krásenskou. „Pokud zůstane zavřená, bude to špatné. Já si nechávám posílat důchod na účet a poštu tolik nevyužívám, ale jsou tady lidé starší nebo ne tak zdatní přes počítače,“ vyslovila obavu.

O problému bosonožské pošty jsme informovali už v pátek:

Obyvatelé Bosonoh v současné době mohou v případě potřeby zajet na pobočku ve Starém Lískovci, která nyní funguje jako náhradní pro Bosonohy. „Obyvatelé mají možnost si tam vyzvednout své zásilky,“ sdělil Černý. Včetně převzetí důchodu v plné výši.

Právě peníze na výplatu důchodů měl provozovatel zavřených poboček zpronevěřit.

Kromě bosonožřské se jednalo o dalších jedenáct na různých místech jižní Moravy. „Na finanční machinace jsme přišli díky systému kontroly a klienti tak o žádné peníze nepřišli,“ řekl mluvčí České pošty Vitík.

Starosta Černý zdůraznil, že přímo na poště v Bosonohách k žádným nepovoleným manipulacím nedocházelo. „Problém je s firmou jako takovou. Naše pobočka se s provozovatelem takzvaně svezla,“ osvětlil okolnosti.

Jednatel firmy Ister servis Miroslav Dunaj České televizi řekl, že věc řeší s právním zástupcem. „Důchodci ani žádní jiní klienti České pošty nebyli dotčení tak, jak tvrdí Česká pošta," sdělil.

Pokud by po dobu zavření pobočky bylo podle důchodkyně Krásenské nejhůř, zajela by na poštu do centra. To podle ní ale není ideální řešení. „Tam je problém, že je tam věčně moc lidí. Tady to bylo příjemnější a jednodušší,“ vyjádřila se penzistka.

Aby nemuseli Bosonožští jezdit daleko, snaží se starosta Černý zařídit mobilní poštu, která by pokryla nejzákladnější služby. Trvalejší řešení zastupitelé městské části teprve chystají. „Nejpravděpodobnější varianta je, že smlouvu uzavře s Českou poštou městská část,“ prozradil možné řešení.

Podle Černého by se jednalo o nejrychlejší a ekonomicky výhodnou variantu. „Podařilo se nám domluvit lepší podmínky díky tomu, že jsme součástí města Brna, pod kterým dvě pobočky pošty Partner už fungují,“ shrnul.