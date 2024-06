Hasiče volal bosonožský starosta Martin Černý ve tři čtvrtě na jednu odpoledne, uklizeno bylo kolem páté. „Nejvíce to zasáhlo obyvatele na začátku Troubské ulice. Pak obyvatele Pražské, kde přílivová vlna zůstala stát v křižovatce s Ostopovickou. Tam je asi nejnižší bod. I tam se voda lidem dostala do dvorů a do sklepů. Nejhorší máme za sebou," řekl Černý.

Troubská ulice, která je spojnicí mezi městskou částí a obcí Troubsko, dokonce zůstala po přívalovém dešti uzavřená. „Museli jsme povolat techniku na odklízení bláta a nánosů z komunikací," podotkl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.