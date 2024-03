Další úpravy náměstí v Bosonohách. Vznikne promenádní chodník i dětské hřiště

Karolína Kučerová externí redaktor - praktikant

Po novém náměstí by se mohli obyvatelé i návštěvníci brněnských Bosonoh projít už na konci příštího roku. První etapa rekonstrukce bude hotová do června, na další dvě zastupitelé městské části aktivně shánějí dotace. V únoru podali žádost do Integrovaného regionálního operačního programu. V případě schválení dotace mohou Bosonožští úpravy celého náměstí zdárně dokončit.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte