Eliška Kučerová, která přijela do Brna na výlet s přáteli, je vůči těmto místům skeptická. „Šli jsme se tam podívat, ale všude byl nepořádek. Nebyly to ani tak ty grily, spíš všechno okolo. Politá lavička, zbytky jídla na zemi a u zdí to hrozně smrdělo,“ popsala situaci.

Podle Pavla Hesteriniho ze společnosti Park BBQ, která zařízení spravuje, mohou lidé zavolat, pokud veřejné grily najdou ve špatném stavu. „Můžeme dotyčného upozornit, případně mu zakázat přístup v budoucnu,“ vysvětlil.

Pokud by byly grily znečištěné moc, může je přijít umýt správce. „V Brně se o ně stará paní Slavíková. Práci bere vážně, jistič šla nahazovat i v neděli,“ ujistil Hesterini, ale zdůraznil, že každý by si měl po sobě své místo uklidit sám podle provozního řádu. Hlodavce by podle něj mohly přitahovat hlavně odhozené zbytky jídla kolem.

Dodal, že díky vysoké teplotě, na kterou se povrchy grilů ohřívají, se lidé nemusí obávat bakterií. „Naše zařízení jsou bezesporu čistější než ta na uhlí. Omastek stéká po šikmé plotýnce do nádoby, tuk pak likvidujeme podle předpisů,“ přiblížil, jak elektrické grily v Božetěchově sadu fungují.

Že každý by se měl snažit udržet pořádek, si myslí Marie Gogová z organizace Veřejná zeleň města Brna, která má na starost místní toalety. „Záchody jsou na jedné straně parku a mají otevřeno do osmi večer. Těžko ale ovlivníme, jak se lidé budou chovat. To je na nich, aby tam zašli místo toho, aby si ulevili třeba za strom,“ uvedla.

Navzdory problémům jsou veřejné grily mezi místními velmi oblíbené. „Podle mě by jich mohlo být víc a mohly by být větší. Jsou určitě lepší než veřejná ohniště,“ uvedl student z Brna, Krištof Kusý. Dodal, že i když vysoké teploty ničí bakterie, pro jistotu by si zařízení před použitím vydezinfikoval.