Netradiční pohled na Brněnskou přehradu. Proleťte se nad upuštěným Pryglem

/VIDEO/ Molo, ze kterého by se dalo skočit leda tak do písku. Schůdky vedoucí místo do vody jen mezi kamení. Jako po apokalypse, nebo obřím suchu, vypadají v těchto dnech břehy Brněnské přehrady. Ale neděste se. Jedná se o plánovanou a promyšlenou událost.

Pohled na břehy upuštěné Brněnské přehrady. | Video: Deník/Sabir Agalarov