/VIDEO/ Do historického centra Brna se vrátilo kluziště. Ledová plocha vyrostla na centrální ploše opraveného Moravského náměstí na místě fontány, která dostala označení Brněnské moře. Je součástí adventních trhů.

V pátek v podvečer otevřelo kluziště na Moravském náměstí v Brně. | Video: Deník/Sabir Agaralov

Provoz kluziště na Moravském náměstí v Brně byl slavnostně zahájený v pátek v podvečer. Představilo se padesát účinkujících krasobruslařek a krasobruslařů z TJ Stadion Brno. Pro návštěvníky si připravili exhibiční vystoupení inspirovaná blížícími se Vánocemi.

VÁNOČNÍ ANKETA: Nominujte nejkrásnější vánoční strom z Brna a Brněnska

Atmosféru podtrhly nejen sněhové vločky, které padaly z nebe, ale i světelné efekty z dílny designerského studia Visualove. Od sedmi hodin se led otevřel i pro veřejnost.

VIDEO: Sláma jako atrakce pro děti? U Jošta v Brně ji před Vánoci berou útokem

Bruslení na Moravském náměstí má tradici od roku 2017, kdy městská část Brno–střed provozovala ledovou plochu pod sochou markraběte Jošta. Na stejnojmenné náměstí, tentokrát ale do nově zrekonstruovaného parku, se nyní kluziště vrátilo. Je tak jediným místem, kde si lidé v centru Brna veřejně zabruslí.

Kluziště stojí na ploše vodního prvku v parku na Moravském náměstí. „Už během rekonstrukce jsme s jeho umístěním v parku počítali. Otevřené je každý den ve čtyřech blocích, a to od deseti dopoledne do devíti hodin večer. Pokud počasí dovolí, je provoz plánován minimálně do konce února,“ sdělil Vojtěch Mencl, který je starostou městské části Brno–střed. Právě tato část města sportoviště provozuje.

Zimní úder počasí: Brno a okolí sevře mráz a napadnou desítky centimetrů sněhu

Plocha se rozkládá na osmi stech metrech čtverečních. „Najednou se na bruslích sveze až sto dvacet návštěvníků, kteří u sportoviště najdou kompletní servis a zázemí. K dispozici jsou například převlékárny, uzamykatelné skříňky, pojízdné stánky s občerstvením i půjčovna bruslí, kde si příchozí vypůjčí i sportovní pomůcky pro začínající bruslaře," sdělil mluvčí Brna-středu Michal Šťastný.

Zdroj: Deník/Sabir Agaralov

Plné vstupné vyjde na sto korun. Děti do patnácti let, důchodci a držitelé ZTP zaplatí šedesát korun. Děti do šesti let bruslí zadarmo. Provoz sportoviště městskou část na zhruba dva miliony korun.

Zajímá vás, kam na brusle na dalších místech v Brně? Více se dočtete ZDE.

Pište na brnensky@denik.cz.Zdroj: Redakce