"Do vody najíždějí na kolech nebo koloběžkách. To je zakázáno. Takové chování není vhodné a do budoucna plánujeme umístit ceduli, která na to návštěvníky upozorní,” řekla Dobešová. Apeluje také na lidskou ohleduplnost.

Předávání vysvědčení na Brněnské přehradě. Prvňákům gratuloval i kapitán lodi

Ta se na místě hodila i v pátek v poslední školní den před letními prázdninami. Teploty v Brně šplhaly vzhůru a k fontáně, takzvanému brněnskému moři, přišly davy lidí. Už v deset hodin dopoledne byla plná hrajících si malých dětí. Jejich rodiče mezitím seděli na nedalekých lavičkách nebo ve venkovní kavárně, ze které měli na vodní plochu výhled.

Téměř všichni si fontánu pochvalovali. Například Věra Svobodová, která k brněnskému moři přišla se svými dvěma vnoučaty, si myslí, že podobná vodní plocha je v centru města k nezaplacení. „Je poslední školní den. Nevěděli jsme co dělat, tak jsme přišli sem. Je to tady super,” řekla návštěvnice.

VIDEO: Srovnání cen koupališť v Brně. Rodina nejvíce zaplatí na Riviéře

Jak se blížilo poledne a postupně se oteplovalo, přicházelo k fontáně na Moravském náměstí stále více lidí. Mnoho z nich také využilo okolní park k posezení s přáteli nebo piknikům.

To byl případ Natálie Juříkové, která byla na Moravském náměstí s kamarádkou poprvé. „Nevěděly jsme, že tady ta vodní plocha je. Šly jsme jen náhodou kolem. Ale park s fontánou se nám moc líbí. Za chvilku se půjdeme taky namočit,” podotkla Juříková a doplnila, že na Moravské náměstí během prázdnin ještě určitě přijde.

MAREK BERČÍK