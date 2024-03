Slunečné počasí v začátku prvního březnového týdne podtrhuje ukončení bruslařské sezony na Moravském náměstí v Brně. Dělníci zde sklízí kluziště i vyhlídkové kolo. Letošní zima byla pro kluziště v centru města co se návštěvnosti týče nejúspěšnější. Pracovníci radnice Brna-středu už začali park připravovat na příchod jara.

Poslední únorový den se lidé na Moravském náměstí rozloučili nejen s ledovou plochou, ale také s vyhlídkovým kolem. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Vyhlídkové kolo i zimní sportoviště na místě vodního prvku, který získal přezdívku Brněnské moře, ukončily provoz k poslednímu únorovému dni.

V pátek je dělníci začali demontovat. „První ročník ukázal, že se kluziště v parku na Moravském náměstí osvědčilo. Podařilo se přilákat rekordní počet návštěvníků a ledová plocha zpestřovala výuku dětem ze základních a mateřských škol v naší správě, které bruslily zdarma,“ sdělil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

Za tři měsíce provozu počet návštěvníků přesáhl čtyřiadvacet tisíc. Díky tomu padlo dosavadní návštěvnické maximum z někdejšího kluziště u sochy Jošta, kde si v nejúspěšnější sezóně zabruslilo přes jednadvacet tisíc lidí. Na demontáži pracují dělníci u obou staveb souběžně, aby co nejméně omezili návštěvníky parku. Hotovo by mělo být do poloviny března.

S příchodem teplých dní začala také příprava předloni zrekonstruovaného parku na jaro. „Z trvalkových záhonů byly odstraněny stařiny. V současné chvíli již kvetou první cibuloviny, jako například sasanky nebo ladoňky a z keřů dříny. V jarních měsících bude následovat dosadba trvalek, stromů a případně lokální obnova trávníků," upřesnila vedoucí oddělení vnějších vztahů radnice Brna-středu Kateřina Kubíková.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Obnovení provozu fontány v parku je závislé na počasí. Spuštění předpokládá vedení radnice na konci dubna, nejpozději na začátku května.

Uzavřená jsou i ostatní brněnská venkovní kluziště. Například na ploše v Líšeňském středisku Salesko ukončili provoz kvůli vysokým teplotám už před dvěma týdny a zavřeno hlásí i kluziště pod taktovkou městské společnosti Starez.