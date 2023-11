Důvodem chystané masivní stávky jsou plánované vládní škrty ve školství. Ty budou mít podle zaměstnanců škol zásadní dopad na jejich provoz a úroveň vzdělávání. Nesouhlasí rovněž se snižováním platů nepedagogických pracovníků prostřednictvím zrušení takzvaných neobsazených pozic. Mezi nepedagogické pracovníky přitom zpravidla patří uklízečky, školníci, kuchařky nebo vrátní.

Zdroj: Youtube

Kromě toho vadí odborářům také plánované snížení prostředků na nákup učebních pomůcek pro děti, dále pak osekání hodnoty takzvaného PHmax. To představuje maximální týdenní počet hodin vyučování.

Při jeho snížení by tak mohlo dojít k případnému omezení dělených hodin, které by následně měly vliv na úvazky učitelů a kvalitu výuky. V současné době patří mezi dělené hodiny všechny výchovy, jazyky, praxe nebo volitelné semináře v maturitních ročnících, kdy se třída dělí do různých skupin.

SEZNAM ZAPOJENÝCH ŠKOL A ŠKOLEK NAPŘÍČ BRNEM I BRNĚNSKEM