/FOTO, VIDEO/ Před zářivě zeleným stánkem ve Starobrněnské ulici v Brně postávají v pondělí odpoledne desítky lidí. Všichni jsou tu za stejným účelem. Ochutnat burger z moučných červů, nebo si jej alespoň zblízka prohlédnout. Co totiž páry zvědavých očí zajímá je, jestli se partě nadšenců ze začínající brněnské firmy Grig s ambiciózním cílem – naučit lidi jíst hmyz, pod rukama něco plazí.

Lidé mohli ve Starobrněnské ulici ochutnat hmyzí burger i další hmyzí produkty. | Video: Deník/Tereza Hálová

Zejména starší generace se při ochutnávce opakovaně ujišťuje, že tomu tak není, ale i ta mladší se nemůže zbavit dojmu, že usušený červík v papírovém košíčku právě pohnul jedním ze svých článků. „Já bych přísahal, že se hýbou,“ směje se světlovlasý muž, který jeden takový košíček svírá v ruce.

Čekání na burger si totiž mnozí krátí ochutnávkou hmyzích svačinek, které firma nabízí. Jiní zatím váhají, zda hmyzí produkty vůbec ochutnat. Smíšené pocity má například Daniel Hay. „Jíst hmyz mě odpuzuje a děsí, ale asi to vyzkouším,“ polemizuje mladík.

Je libo červíky s příchutí parmazánu nebo chilli, cvrčky s příchutí medu a hořčice, kysané smetany a cibule nebo chilli a limetky či cvrččí chipsy s příchutí česneku, wasabi nebo jen tak na přírodno? Podle Šárky Novotné sušený hmyz sám o sobě příliš žádnou chuť nemá, ochucené varianty si však oblíbila. Novotná byla jednou z prvních, která ochutnala i burger. Ten je na přípravu trochu náročnější. Pouliční kuchyň však jede na plné obrátky. Na jednom konci muž v černém tričku s bílým nápisem Zkus cvrčka griluje maso se sýrem, vedle se opékají bulky a fofr je i na přípravném pultu, kde se jednotlivé ingredience skládají dohromady. Nesmí chybět salát, rajče, nakládaná okurka, cibulka, karamelizovaná cibulka a domácí dresink a už mohou ochutnávat další odvážlivci.

Podívejte se na reakci lidí, kteří hmyzí pochoutky ochutnali

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Reakce jsou převážně pozitivní a většina z oslovených se shoduje, že hmyz v burgeru není cítit nebo že maso, které se ze třiceti procent skládá z moučných červů a zbytek tvoří směs luštěninových mouk, jako je například hrachová nebo čočková mouka, chutná jako maso.

Objevuje se však i kritika. Právě Novotná má pocit, že struktura živočišné složky je drsnější než u klasického masa a trochu jí škrábe v krku. Samuel Hess je zase na rozdíl od Milana Boháče, kterého překvapila celková šťavnatost burgeru, přesvědčený, že pokrm byl šťavnatý málo a ocenil by více dresinku.

Podle zakladatele firmy Adama Dostála však cílem je, aby si lidé burgery připravovali sami. Začátkem nového roku by tak mražené polotovary měly být k dostání v jejich kioscích, menších obchodech, ale i větších řetězcích. Do té doby by je lidé měli mít možnost ochutnat v restauracích, a přestože v menších městech se tak už děje, v Brně zatím lidé hmyzí burger na menu nenajdou. To by se však podle Dostála od září mělo změnit. „Přestože vývoj hmyzího burgeru jsme dokončili už v dubnu, vzhledem k velkému zájmu o svačinky ze sušeného hmyzu naše výrobní kapacity nestačily burgery vyrábět tak, abychom je byli schopni brněnským restauracím nabídnout. Dnešní akcí ale říkáme, že už jsme připravení,“ říká Dostál.

Burger by se měl prodávat za 149 korun, a měl by tak být levnější než burger z hovězího masa. Ve srovnání s ním by však měl být podle Dostála dvakrát zdravější a desetkrát ekologičtější, smyslem přesto není běžné maso z jídelníčku vytlačit.