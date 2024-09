Starosta městské části Tomáš Kratochvíl upřesnil, že se změna týká lokalit, na kterých zákaz požívání alkoholu v současné době už platí, jako jsou například školy nebo církevní stavby. „Do této chvíle to fungovalo tak, že když strážník někoho, kdo zákaz porušoval, přistihl, napomenul ho a vypsal mu pokutový blok. To ale nebylo vždy účinné. Novinka je, že bude možné přestupci alkohol odebrat,“ informoval starosta.

Vedení Bystrce tak podle něj reaguje na požadavky obyvatel, kteří si na lidi požívající alkohol na veřejnosti stěžovali. „Nejproblémovější lokality jsou okolí nákupních center, jako je Obchodní centrum Javor nebo nákupní centrum na ulici Vondrákova. Konzumenti popíjí i poblíž místního kostela, využívají lavičky, které zároveň znečišťují,“ dodal Kratochvíl.

Že budou strážníci v Bystrci v odůvodněných případech odebírat alkohol, potvrdil i mluvčí brněnských městských policistů Jakub Ghanem. „Je to praxe, kterou naše hlídky provozují například v centru města, v tomto duchu spolupracujeme už delší dobu s městkou částí Brno-střed. Tam se nám to velmi osvědčilo, protože je to pro určité skupiny lidí jediný postup, který je přiměje, aby zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti dodržovaly,“ vylíčil mluvčí.

Ghanem podotkl, že jde často o nemajetné lidi, pro které je odebrání alkoholu citelnější ztráta než finanční trest. „Pokuty za tento typ přestupku jsou vysoké až deset tisíc korun, když ale zabavujeme alkohol, postupuje se věc do správního řízení. To znamená, že pokutu na místě nedáváme, případně ji vyměřuje správní orgán. Tam může dosahovat pokuta porušení vyhlášky až sta tisíce korun,“ zakončil Ghanem s tím, že při určování výše pokuty přihlížejí úředníci například k závažnosti přestupku nebo k tomu, jestli je jednání člověka opakované.