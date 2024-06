Nejen u stánku s ovocem a zeleninou, stojícím u průchodu od tramvajové smyčky k sídlišti, se místní zastavují na rychlý nákup. Fronty se tvoří i u nedalekého pekařství. „Každý, kdo tu vystupuje, toho využívá. Že stánky budou muset zavřít, je ztráta. A jen proto, že se nehodí. Nelíbí se mi to, měla by za to být adekvátní náhrada," podotkla například Brňanka Marie Urbanová.

Výkres stánků, kterých se týkají výpovědi z nájmu. Pro zvětšení mapy klikněte.Zdroj: Deník/Magdaléna BlažkováDo konce letošního června. „Projektová dokumentace k prodloužení tramvajové trati na Kamechy říká, že plocha bude součástí staveniště a nesmí tam nic být,“ vysvětlil starosta brněnské městské části Bystrce Tomáš Kratochvíl.

Výběrové řízení na zhotovitele nové tramvajové trati vypsal brněnský dopravní podnik ve druhé polovině května. Smlouvu s firmou plánují zástupci dopravního podniku uzavřít v červenci nebo v srpnu. „Chtěli jsme to alespoň tak, že stánek odstraníme, až se začne stavět. Na to nám stačí týden. Ale investiční odbor z magistrátu se vyjádřil negativně,“ sdělil redaktorce Brněnského deníku Rovnost stánkař Jan Novotný.

Magistrát jednal jednal o stáncích s městskou částí Brno-Bystrc, která je pronajímatelem daných pozemků. Její vedení vyzvali pracovníci magistrátu k ukončení smluv se stánkaři k poslednímu červnu. „Kroky bylo nutné provést s dostatečným předstihem. Předpokladem také bylo, že již bude vysoutěžen zhotovitel a bude se předávat staveniště,“ uvedla Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Osmapadesátiletý provozovatel stánku s ovocem a zeleninou Novotný podle svých slov zatím neví, co bude po odstranění prodejny z Ečerovy dělat. „Jsem tady čtyřiatřicet let. Nejradši bych si koupil nový hezký stánek v cenové dostupnosti a umístil ho někde, kde by nikomu nevadil,“ svěřil se prodejce.

Vedení Bystrce vzneslo požadavek na investiční odbor brněnského magistrátu, aby po dokončení trati, pokud to bude možné, byla místa pro prodej zachována. „Chceme stavební připravenost pro budoucí stánky, aby se dvakrát nekopalo do země. Aby tam byly potřebné rozvody elektřiny a vody. Budeme rádi, když se stánky obnoví,“ řekl Kratochvíl.

Otázkou ale podle bystrckého starosty zůstává, zdali, až Ečerova nebude konečná, u ní bude pořád takový tok lidí, kteří by stánky navštěvovali a udělali dostatečně velkou tržbu.

Novotnému by se možnost vrátit se se stánkem na původní místo líbila. Místní jsou zde podle něj na nakupování u stánku zvyklí, několik jeho zákazníků ho prý přemlouvalo i k sepsání petice. „Myslím si, že by to nic nezměnilo. Kdyby šlo stánky postavit po prodloužení, bylo by to skvělé. Ale bude tam pauza, ani nevím, kdy se začne stavět,“ pokrčil rameny prodejce.

Stánek s pečivem stojící proti Novotného zelenině už jeho provozovatel zavřel v první polovině května.

Odhadované náklady na stavbu tramvajové trati jsou zhruba dvě a půl miliardy korun. Celkem přibydou tři nové tramvajové zastávky, a to Ruda, Říčanská a smyčka Kamechy. Smyčku Ečerova dělníci přestaví, ale zůstane a bude tam možné obracet vozy. Na nové trati mezi zastávkami Ruda a Říčanská povede zhruba 320 metrů dlouhý tunel.