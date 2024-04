Stavební práce zatím postupují dobře, a pokud do oprav nezasáhne počasí, zmíněná omezení by měla skončit ve středu, kdy budou dělníci v křižovatce pokládat nový povrch silnice.

Drobné dodělávky na opravované straně křižovatky dokončí dělníci ve čtvrtek za stejného dopravního uspořádání, jaké v místě platilo od konce března do neděle. Obvodová bude opět průjezdná jedním pruhem v obou směrech, jeden den zde ale bude opět platit zákaz pravého odbočení k Brněnské přehradě při příjezdu od Brna. Vpravo nebudou smět odbočit ani řidiči vyjíždějící po Přístavní od přehrady na Obvodovou.

Objízdná trasa z centra k přehradě povede přes Odbojářskou a Živného na Přístavní a dále kolem supermarketu Penny rovně přes křižovatku s Obvodovou. Z přehrady na Rakoveckou povede náhradní cesta opět po Přístavní rovně okolo Penny, dále na Živného, Odbojářskou a Starou dálnici.

Od pátku 26.4. do druhé poloviny května:

Na konci týdne se dělníci přesunou na levou polovinu křižovatky ve směru od centra. V Obvodové budou moct řidiči i nadále projíždět jedním pruhem v obou směrech a k Brněnské přehradě i naopak budou moct odbočit bez omezení, stejně tak odbočí z Obvodové i k Penny. Nájezd z Přístavní ulice u supermarketu zpět na Obvodovou ale bude uzavřený. Zákazníci obchodu a řidiči jedoucí ze staré Bystrce se na Obvodovou dostanou objížďkou po Živného, Odbojářské a Staré dálnici.

Zrušený bude také chodník po levé straně při příchodu ke křižovatce Obvodové a Přístavní od centra. Autobusové zastávky Přístaviště budou v obou směrech přesunuté o několik desítek metrů dále od centra Brna. Přechod přes Obvodovou od Penny k Přístavní zůstane uzavřený.

Druhá polovina května:

Ve druhé polovině května bude opět na několik dní jednosměrně uzavřená Obvodová ulice, tentokrát ale ve směru z Bystrce do centra.

Nová křižovatka by měla být hotová do konce května, tedy ještě před začátkem ohňostrojového festivalu Ignis Brunensis, kdy bývá úsek nejvíce frenventovaný. O úpravu křižovatky usilovalo vedení Bystrce přes pět let. „Není bezpečná, nevyhovuje intenzitě dopravy a zejména v letní sezóně je problém odbočit doleva na hlavní silnici,“ vysvětlil Jára.

Řada bystrckých obyvatel považuje za nejvhodnější řešení kruhový objezd. Ten namísto ponechání křižovatky dříve preferovali rovněž zástupci městské části. Kvůli kapacitnímu posouzení dopravy pro rok 2045 se však řešení ukázalo jako nevyhovující. Nový semafor bude vybaven kamerami snímajícími provoz ze všech směrů a systémem pouštění jednotlivých směrů tak, aby doprava byla co nejplynulejší.

Dle dostupných informací z Centra dopravního výzkumu se v okolí křižovatky, včetně prostoru parkoviště před supermarketem, stalo od ledna 2016 do ledna 2021 celkem dvanáct nehod. Za poslední dva roky se staly celkem čtyři nehody přímo v křižovatce nebo před křižovatkou, ve dvou případech šlo o sražení chodce.

Oprava křižovatky je placená převážně z evropských peněz, díky dotačnímu titulu právě na světelné křižovatky. Zadavatelem zpracování dokumentace je Odbor dopravy města Brna na žádost městské části. Zhotovitele vybírala městská společnost Brněnské komunikace, které zároveň stavbu dozorují.