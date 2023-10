/VIDEO/ Před osmou hodinou ráno v první říjnové pondělí přicházejí do nově postavené školky v brněnské Bystrci děti. V doprovodu rodičů se učí, jaký obrázek má jejich skřínka a do které třídy budou chodit. Někde jsou vidět slzy u ratolestí, někde u dospělých. Jiné děti se automaticky posazují k ještě neprozkoumaným hračkám, které jim ukazují učitelky. Mateřská škola Maxík po roce výstavby otevřela. Zbývají v ní i volná místa.

První den v nově otevřené školce Maxík v brněnské Bystrci. | Video: Deník/Magdalené Blažková

Úplně poprvé přišla v pondělí ráno do školky například malá Nina. Její rodiče si zpočátku mysleli, že se do školky vůbec nedostane, tři roky totiž bude mít až na konci prosince. „Nakonec nás přijali do dvou a vybrala jsem Maxíka. Je to nová školka a navíc ji máme velmi blízko. Komu se to poštěstí?" pochvalovala si matka děvčátka Monika Slámová.

Maxík má kapacitu čtyřiaosmdesát dětí. Ty učitelky rozdělují do tří smíšených tříd. „Momentálně máme ve školce volná místa pro tři děti. Počítám, že se bude zaplněnost kapacity proměňovat ještě tak dva týdny. Například dnes se přihlásili další rodiče," popsala ředitelka nové mateřské školy Hana Mišková.

Nová budova se pyšní kormě moderního zázemí se zahradou a jídelnou také tělocvičnou, kterou budou využívat i ostatní bystrcké mateřské školy nebo zájemci o skupinové lekce. „Jde o univerzální místnost, kterou můžou pro volnočasové aktivity využívat i Bystrčané. Kluboven tady máme velmi málo," poznamenal Kratochvíl. Konat se zde budou například hodiny jógy či cvičení s dětmi.

Podle starosty Bystrce Tomáše Kratochvíla nové kapacity pro předškoláky městské části pomůžou. Navíc díky nim můžou v případě potřeby využít část bystrcké mateřské školy Kamechy i pro školáky. „Jsou silné ročníky a ve školce Kamechy lze některé třídy využít i pro prvostupňovou výuku základní školy. Pak bychom mohli předškoláky z uvolněné třídy například přesunout do Maxíku," popsal starosta.

Výstavbu mateřské školy plánovalo vedení městské části od léta 2019. Po nezbytné administrativě získala školka stavební povolení v prosinci roku 2021. Stavba trvala dvanáct měsíců a pracovníci ji dokončili v první polovině letošního července. Cena výstavby i vnitřního vybavení je zhruba sto milionů korun. Městská část přispěla částkou devatenáct milionů korun, zbytek doplatilo město. To na stavbu školky získalo dotaci ve výši sedmadvacet milionů korun.