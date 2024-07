V období od dubna do června se v Brně prodalo 372 novostaveb, tedy téměř trojnásobek toho, co ve stejném období vloni. Jedná se tak o největší meziroční nárůst za posledních deset let. „Od roku 2013 se v Brně více novostaveb prodalo jen ve dvou případech, a to ve druhém čtvrtletí roku 2016 a o pět let později ve druhém čtvrtletí roku 2021,“ dodal Lamka.

Největší zájem měli lidé o jednopokojové byty s průměrnou výměrou třiatřicet metrů čtverečních. U nich se cena za metr šplhala až ke 140 tisícům korun. Nejvíce kupců přilákaly brněnské projekty Rezidence Křenová, polyfunkční dům Dornia nebo Rezidence Diorit. „Sazby hypotečních úvěrů klesly k pěti procentům a spotřebitelská nálada se po více než dvou letech vyhoupla do pásma optimismu,“ podotkl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Zároveň podotkl, že levnější už byty pravděpodobně nebudou. „Nejpravděpodobnějším scénářem je oživování poptávky po nemovitostech, která narazí na setrvale omezenou nabídku. Ceny bytů tak již další pokles zřejmě nečeká, naopak lze počítat s jejich postupným růstem,“ pokračoval Hradil.

Obdobný scénář očekává rovněž ředitel startupu Hypo na míru Miroslav Majer. Za dobrou zprávu pro kupující označil pokles úrokových sazeb hypoték a zrušení úvěrových parametrů DTI a DSTI. „Naopak horší zprávou je začínající růst cen nemovitostí. V následujících měsících mohou zejména ceny bytů růst v řádu jednotek procent. Minulostí jsou rovněž pobídky velkých developerů, například v podobě kuchyňské linky či parkovacího stání zdarma,“ upozornil Majer.