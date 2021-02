Mělo post brněnského primátora. Poslední komunální volby v Brně vyhrálo. Získalo tak nejsilnější zastupitelský klub. Po loňském zrušení místní organizace nedávno hnutí ANO oficiálně zmizelo také z městského zastupitelstva. Znovuzaložení celoměstské buňky je stále bez výsledku, i když v prosinci hnutí přijalo prvních pět členů z Brna.

Krajská organizace hnutí ANO přijala prvních pět brněnských členů, kteří založí zrušenou organizaci v Brně. Je mezi nimi i Vít Prýgl. | Foto: Deník / Michal Hrabal

Staronová brněnská organizace měla kvůli průtahům spojeným s pandemií koronaviru vzniknout do konce tohoto měsíce. To se však nestane. „Členové z Brna jsou součástí krajské organizace. Už v prosinci jsme schválili a poslali do Prahy přihlášky dalších členů, kde je musí schválit celostátní předsednictvo,“ uvedl krajský předseda hnutí Lubomír Wenzl.